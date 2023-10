Zweijährige aus Park in Nymphenburg entführt – Ermittlungen gegen 43-Jährige eingeleitet

Von: Lisa Metzger

Teilen

In einem Park in München verschwindet am Dienstag (3. Oktober) ein zweijähriges Mädchen vor den Augen der Mutter. Mit Glück konnte das Kind am selben Tag gefunden werden: Es wurde entführt. Nun laufen Ermittlungen gegen eine 43-Jährige.

Update vom 6. Oktober, 11:45 Uhr: Nach der versuchten Entführung einer Zweijährigen hat die Staatsanwaltschaft München I ein Ermittlungsverfahren gegen die verdächtige 43-Jährige eingeleitet. Es bestehe der Anfangsverdacht der Entziehung Minderjähriger, teilte eine Sprecherin der Behörde der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Das Kind wurde nur durch einen „glücklichen Zufall“ gefunden, so die Polizei München.

Eine Nachbarin der 43-Jährigen habe aus deren Wohnung lautes Kinderschreien gehört. Die Frau wusste aber, dass die Tatverdächtige kinderlos war und informierte die Polizei. Wenig später trafen die Beamten das zweijährige Mädchen zusammen mit der 43-Jährigen im Hausflur an. Warum die Frau das Kind mitgenommen hatte, ist bislang noch unklar. „Die Ermittlungen stehen ganz am Anfang“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag gegenüber der dpa. Da sich die 43-Jährige psychisch auffällig verhielt, wurde sie zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

Zweijährige aus Park in München entführt – Mutter alarmiert Polizei

Erstmeldung vom 5. Oktober, 16.30 Uhr: Einen Schock fürs Leben – den hat wohl eine Mutter in München bekommen: Am frühen Dienstagabend (3. Oktober) ist die Frau mit ihrer zweijährigen Tochter in einer Grünanlage in Nymphenburg unterwegs gewesen. So geht es aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Mit dabei waren auch andere Personen, darunter auch Kinder, die miteinander spielten. Als der Mutter auffiel, dass sie ihre Tochter nicht mehr unter den spielenden Kindern sehen konnte, suchten die Personen der Gruppe die Umgebung nach dem Kind ab, doch vergebens. Die Zweijährige war nicht aufzufinden.

Das Kind wurde aus einem Park in München entführt (Symbolbild). © IMAGO / Waldmüller

Umgehend alarmierte die Mutter daraufhin die Polizei, die nach eigenen Angaben sofort umfangreiche Suchmaßnahmen einleitete. Zehn Streifen, darunter auch ein Suchhund wurden bei der Suche nach dem Kind eingesetzt. Dabei setzte die Polizei auch auf die Öffentlichkeit: In der Grünanlage selbst, sowie im naheliegenden Biergarten und angrenzenden Wohngebiet machte die Polizei Lautsprecherdurchsagen. Doch niemand meldete sich daraufhin.

Lautes Weinen eines Kindes: Nachbarin wird skeptisch und ruft die Polizei

Gegen 19.45 Uhr dann der glückliche Zufall: Eine Frau aus Neuhausen meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass sie aus einer Wohnung ein lautes Weinen eines Kindes hören konnte, aber sicher wisse, dass die dortige Bewohnerin alleinstehend sei und keine Kinder hätte. Laut Polizei sei ihr die Situation verdächtig vorgekommen.

Zweijährige wird in fremder Wohnung gefunden

Die Einsatzkräfte fuhren daraufhin zu dem Wohnhaus. Im dortigen Hausflur fanden sie tatsächlich das vermisste zweijährige Mädchen sowie die Bewohnerin, eine 43-Jährige, die die Beamten als psychisch auffällig einstuften. Nach ersten Ermittlungen hielt sich die 43-Jährige ebenfalls im Bereich der Grünanlage auf und konnte in einem unachtsamen Moment, das Kind entwenden. Die 43-Jährige wurde nun wegen Entziehung Minderjähriger und Freiheitsberaubung angezeigt. In Absprache mit dem Gesundheitsreferat wurde die Tatverdächtige aufgrund ihrer psychisch instabilen Lage in ein Krankenhaus gebracht.

Vermisste Zweijährige: Glücklicher Zufall verhindert Schlimmeres

Ob die Frau, die bei der Polizei anrief von dem vermissten Kind gewusst habe, kann die Polizei auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA nicht sicher beantworten. Aufgrund der Distanz zwischen der Grünanlage und der Wohnung gehe man aber davon aus, dass die Frau von den Durchsagen nichts mitbekommen hat. „Man kann in diesem Fall wirklich von einem glücklichen Zufall sprechen“, sagte die Polizeisprecherin Selina Grad.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!