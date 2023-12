Zusätzlich zum Bahn-Chaos: Eindringliche Wetter-Warnung für München und die Region

Von: Lucas Sauter Orengo

Drucken Teilen

Blitzeis und Eisregen führen zu gefährlichen Straßenverhältnissen in weiten Teilen Deutschlands © Wolfgang Maria Weber/Imago (Symbolbild)

Das Wetter kommt nicht zur Ruhe: Gefrierender Regen sorgt am Freitag (8. Dezember) in München und der Region für spiegelglatte Straßen - der DWD warnt.

München - Der Winter-Einbruch, er wird wohl lange in Erinnerung bleiben. Die selten gesehenen Schneemengen, die am vergangenen Wochenende über München und der Region herfielen, hatten reichlich Folgen. Chaos auf den Schienen bis zur gänzlichen Schließung des Hauptbahnhofs in München, der mehrfach geschlossene Flughafen am Erdinger Moos, ein Beinahe-Stillstand des MVV. Auch knapp eine Woche später hat sich die Lage nicht beruhigt - in vielerlei Hinsicht.

Wetter-Warnungen für München und die Region: Gefrierender Regen sorgt für Glättegefahr

Das Chaos auf den Gleisen bleibt bestehen; Grund ist diesmal nicht das Wetter, sondern ein erneuter Streik. Doch ersteres ist auch weiterhin nicht zur Ruhe gekommen: Am Freitag (8. Dezember) kommt es in München wieder zu Turbulenzen.

So warnt der Deutsche Wetterdienst vor „markanter Glätte“. Die Warnung gilt seit Freitagvormittag und läuft bis 15 Uhr. Gefrierender Regen sorge demnach für spiegelglatte Gehwege und Straßen. Die Warnung bezieht beinahe den ganzen Freistaat ein, lediglich der äußerste Osten Niederbayerns ist weniger markant - doch auch hier wird vor Glätte gewarnt. Zum Abend hin sollen die Temperaturen dann weiter leicht steigen - auf bis zu drei Grad. Die Niederschläge sollen dann beendet sein, die Wetter-Warnungen vermutlich ebenfalls.

Wetterphänomene in Bayern: 15 spektakuläre Bilder Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.