Von: Katarina Amtmann

Ein Radfahrer stieß im Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg mit zwei Mädchen zusammen. Der Mann flüchtete vom Unfallort.

München - Am Freitag, 28. Juli, ereignete sich gegen 11 Uhr ein Unfall an einer Ampel in der Nymphenburger Straße, bei dem zwei Schülerinnen leicht verletzt wurden. Das teilte die Polizei München mit.

Radfahrer stößt in München mit zwei Mädchen zusammen und flüchtet

Die beiden Mädchen im Alter von 11 und 10 Jahren, beide mit Wohnsitz in München, standen an einer roten Ampel, um die Fahrbahn zur Lazarettstraße hin zu überqueren. Als die Ampel auf Grün umschaltete, wollten die Schülerinnen die Straße über den Radweg entlang der Nymphenburger Straße überqueren. Just in diesem Moment fuhr ein Fahrradfahrer in stadteinwärtiger Richtung auf dem Radweg und versuchte, zwischen den beiden Mädchen hindurchzufahren. Dabei stieß er mit seinem Lenker gegen beide Kinder, die daraufhin anfingen zu schreien und zu weinen.

Der Radfahrer setzte seine Fahrt stadteinwärts fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Mädchen wurden zwar leicht verletzt, aber eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Unfall in München: So wird der flüchtige Radfahrer beschrieben

männlich

25 bis 30 Jahre alt

circa 175 cm groß

kurze, schwarze Haare

arabisches Erscheinungsbild

schwarzes T-Shit, kurze schware Hose, schwarzes Sportfahrrad

Die Ermittlungen zu dem Vorfall werden von der Münchner Verkehrspolizei durchgeführt. Um den Unfallhergang aufzuklären, bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Unfallkommando unter der Telefonnummer 089/6216-3322 in Verbindung zu setzen. (kam)

