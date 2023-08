„Wir werden München zur Protesthochburg machen“: Aktivisten kündigen Blockaden an – und nennen Datum

Von: Felix Herz

Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ wollen in „überall in München“ Straßen blockieren – und die Landeshauptstadt zur „Protesthochburg“ machen.

München – Auf die Landeshauptstadt in Bayern scheinen unruhige Zeiten zuzukommen – zumindest, was den städtischen Verkehr anbelangt. Denn die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ kündigten massive Proteste für München an, wochenlang sollen diese gehen.

„Letzte Generation“ will München zur „Protesthochburg“ machen

Seit Monaten protestieren die Aktivisten der Klima-Gruppierung „Letzte Generation“ auf den Straßen Deutschlands, sie kleben sich dort auf dem Asphalt fest und blockieren so den Verkehr. Damit wollen sie auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen und die sträfliche Untätigkeit der Regierung anprangern. Die Meinungen in der Bevölkerung gehen da weit auseinander, während die Einen die Proteste für gerechtfertigt halten, bezeichnen sie die anderen teils als überzogene Form des Widerstands.

In einer Pressemitteilung, in der es auch um eine Konfrontation mit Ministerpräsident Söder ging, teilte die „Letzte Generation“ mit, ihre Straßen-Blockaden auszuweiten. Dabei haben die Aktivisten besonders die bayerische Landeshauptstadt im Visier. Wahrscheinlich auch, weil Bayern unter anderem mit dem Ausbau der Windkraft hinterherhinkt. Der Pressemitteilung zufolge will die „Letzte Generation“ München „wochenlang zur Protesthochburg machen und so den Verfassungsbruch der Bundesregierung ins Licht der Öffentlichkeit rücken.“

Konkretes Datum: „Letzte Generation“ will München lahmlegen

Los geht es demnach am Donnerstag, 24. August. „Um 8:00 Uhr werden wir überall in München Straßen blockieren“, schreibt die „Letzte Generation“ in der aktuellen Pressemitteilung. Wochenlang soll es dann ähnlich geartete Proteste geben.

Warum die Aktivisten vor allem die Landeshauptstadt Bayerns ins Visier nehmen, geht aus der Pressemitteilung ebenfalls hervor. So heißt es: „Doch Markus Söder, Ministerpräsident des Bundeslandes, das am wenigsten für Klimaschutz tut, scheint seiner Verantwortung davonradeln zu wollen“ – eine Anspielung auf das PR-Event des Ministerpräsidenten in Nürnberg.

Zudem wollen die Aktivisten am Montag, 21. August, und Dienstag, 22. August, in Regensburg Straßen blockieren. Inwieweit sie damit Erfolg haben werden, bleibt abzuwarten. (fhz)

