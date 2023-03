Beinahe-Drama in München: Auto steht auf Bahnübergang - Zug kommt gerade noch zum Stehen

Von: Adriano D'Adamo

Am S-Bahnhof Fasanerie wäre es beinahe zu einem Zusammenstoß einer Bahn und einem Auto gekommen. Ein Lokführer konnte Schlimmeres verhindern. Jetzt ermittelt die Bundespolizei gegen den Schrankenwärter.

München – Ein Lokführer konnte am Dienstag (28. März) am S-Bahnhof Fasanerie einen schwerwiegenden Unfall verhindern. An einem Bahnübergang wäre ein Auto beinahe mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Der Lokführer stieß rechtzeitig einen Achtungspfiff aus und vollzog eine Schnellbremsung. Damit verhinderte er eine Kollision mit dem Auto.

Unfall bei Fasanerie verhindert: Schrankenlage seit letztem Jahr beschädigt

Aufgrund von Reparaturarbeiten funktionierte die Schrankenlage am S-Bahnhof Fasanerie nicht wie vorgeschrieben. Das führte dazu, dass sie geöffnet war, als der Zug in den Bahnhof einfahren wollte. Ein Auto befand sich am besagten Bahnübergang, als der Regionalzug von Feldmoching Richtung Regensburg einfahren wollte. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung des Zuges ein und führte gleichzeitig einen langanhaltenden Achtungspfiff aus. Der Autofahrer konnte den Bahnübergang unbeschadet verlassen. Die Identität des Fahrers ist der Polizei München und der Bundespolizei nicht bekannt. Keine der beteiligten Personen wurde bei dem Zwischenfall verletzt.

Die ersten Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass die Schrankenlage am Bahnübergang Feldmochinger Straße bereits seit August 2022 beschädigt ist. Die Schrankenlage wurde nur mit zwei Sicherungsposten und Bändern gesichert. Gegen den Schrankenwärter und einen weiteren Mitarbeiter der Bahn wird jetzt wegen Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt.

Ermittlungen der Bundespolizei ergeben: Unfall wäre auf menschliches Versagen zurückzuführen

Den ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge, wäre der Zusammenstoß auf menschliches Versagen zurückzuführen gewesen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am selben S-Bahnhof am 3. Januar. Bei dem Vorfall konnte der Fahrer einer einfahrenden S-Bahn verhindern, dass der Zug mit mehreren Autos und Menschen kollidiert. Das vorläufige Ermittlungsergebnis des Vorfalls im Januar nennt den Schrankenwärter als verantwortlichen Verursacher.

Bereits am 3. Januar wurden dem Schrankenwärter zwei Züge gemeldet. Nachdem der erste Zug weitergefahren war, lies er die Schrankensicherung aufheben und beachtete den zweiten Zug nicht. Kurz darauf fuhr ein Regionalzug in den S-Bahnhof ein. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen des Vorfalls vom 28. März. Wer Informationen zum Zwischenfall oder der Identität des Autofahrers geben kann, kann sich bei der Bundespolizei melden unter der Telefonnummer 089 515550 1111.

