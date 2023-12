Unfall beim Liebesspiel oder grausiger Mord? Mann erschießt seine Frau am Ehebett - „Von Eifersucht getrieben“

Von: Andreas Thieme

Srecko S. (64) soll seine Ehefrau erschossen haben. Vor Gericht trug er noch seinen Ehering © SIGI JANTZ

Weil seine Ehefrau sich trennen wollte, richtete er sie mit einem Kopfschuss hin. Für diese grausige Tat wurde Srecko S. nun zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Er selbst berichtete dagegen von einem Unfall beim Sex.

München - Das Landgericht hat einen 64-Jährigen wegen Mordes an seiner Ehefrau verurteilt. Er hatte die Frau vor neun Jahren per Kopfschuss getötet. 2022 hatte eine andere Kammer des Landgerichts Srecko S. noch vom Mordvorwurf freigesprochen. Weil der Bundesgerichtshof das umstrittene Urteil aber aufhob, musste der Prozess neu aufgerollt werden.

Der Tod seiner Frau im Jahr 2015 war lange als Suizid behandelt worden. Nachdem Zweifel daran aufgekommen waren, erhob die Staatsanwaltschaft schließlich doch Mordanklage gegen den Ehemann, der im Prozess seine Unschuld beteuerte: „Ich habe meine Frau nicht erschossen.“

München: Ehemann soll seine Frau „von Eifersucht getrieben“ hingerichtet haben

Die Staatsanwaltschaft, die eine Verurteilung wegen Mordes gefordert hatte, ging dagegen davon aus, dass der Bosnier seine Ehefrau, mit der er 17 Jahre lang verheiratet war und fünf gemeinsame Kinder hatte, „von Eifersucht getrieben“ umbrachte. Demnach war die Beziehung schwierig gewesen - der Angeklagte eifersüchtig und kontrollierend aufgetreten.

Der 64-Jährige sagte hingegen vor Gericht, sie hätten als Paar einvernehmlich Sex-Spiele mit der Waffe gehabt. An jenem Abend im Jahr 2015 habe er seiner Frau bei einem Gerangel die Waffe aus der Hand nehmen wollen, da habe sich ein Schuss gelöst. Laut Gericht war das ein Mord!

Prozess in München: Angeklagter berichtet von Unfall vom Liebesspiel - Gericht glaubt an Mord

„Nach den Feststellungen der Kammer unter dem Vorsitz von Elisabeth Ehrl hat der Angeklagte im Jahr 2015 seine getrennt von ihm lebende Ehefrau in seiner Wohnung erschossen“, erklärt Pressesprecher Dr. Laurent Lafleur. „Die Getötete hatte 2011 den Entschluss gefasst, sich von dem Angeklagten zu trennen, war aber zunächst wieder zu ihm zurückgekehrt. Der Angeklagte übte in der Ehe psychische Gewalt gegenüber der später Getöteten aus.“ Im Jahr 2015 habe sich die Geschädigte erneut zur Trennung entschlossen „und setzte diese Entscheidung diesmal auch um und zog mit der ältesten Tochter in die Wohnung ihrer Mutter in Augsburg.“

Der Angeklagte habe diesen Trennungswunsch nicht akzeptieren wollen und den spontanen Entschluss gefasst, die Geschädigte mit seiner Pistole zu töten. Die Waffe habe auf die Geschädigte gerichtet und das Mobiltelefon in die andere Hand genommen. Dann habe er die Pistole auf die Schläfe der Geschädigten gesetzt und habe einen Schuss abgefeuert. Dieser Kopfdurchschuss sei unmittelbar tödlich gewesen. Anschließend habe der Angeklagte beschlossen, einen Suizid vorzutäuschen und habe der Getöteten eine Patrone in die Hand gelegt und die Tatwaffe am Boden abgelegt.

„Den Angaben des Angeklagten folgte das Schwurgericht nicht“, erklärt Lafleur. Stattdessen verhängte Richterin Ehrl lebenslange Haft für Srecko S.