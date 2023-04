Unfall mit Linienbus in München: Zwölfjähriger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Von: Kathrin Ostroga

Bus in Pasing © Thomas Vonier/ Imago

An einer Bushaltestelle in München-Pasing kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein 12-jähriger Junge wurde dabei schwer verletzt.

München – Am Montagmittag (24. April) passierte in Pasing ein folgenschweres Unglück an einer Bushaltestelle. Ein 12-jähriger Münchner wollte nach seiner Fahrt mit dem Bus die Fahrbahn an der „Perlschneiderstraße“ überqueren. Zur selben Zeit fuhr ein 59-Jähriger mit seinem PKW über die Blumenauer Straße, welche sich eben an dieser Haltestelle befindet. Es kam zum Zusammenstoß.

12-Jähriger wird in Pasing an Bushaltestelle schwer verletzt – Autofahrer wollte überholen

Die Blumenauer Straße in München ist an der Stelle nur einspurig befahrbar. Der Busfahrer hatte die Fahrgäste auf der Straße haltend rausgelassen. Der 59-jährige Autofahrer überholte den Bus und erfasste dabei den 12-Jährigen, der gerade dazu ansetzte, die Straße zu überqueren. Dieser wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus.

Der Busfahrer musste durch ein spezielles Krisenteam im Anschluss an den Unfall betreut werden. Die Blumenauer Straße war für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.