Mehrere Verletzte: Straßenbahn stößt mit Smart zusammen – und reißt ihn mehrere Meter auf Schiene mit

Von: Adriano D'Adamo

In Pasing ist eine Straßenbahn mit einem Smart zusammengestoßen. Der Fahrer wurde in eine Münchner Klinik gebracht. Zwei weitere Frauen wurden verletzt.

München – In Pasing kam es am Dienstag (28. März) zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Smarts wollte im Bereich Am Knie in Richtung Landsberger Straße die Fahrtrichtung wechseln. Obwohl der Fahrer einer heranfahrenden Straßenbahn das Auto bemerkte, konnte er die Tram nicht mehr rechtzeitig stoppen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Smart wurde mehrere Meter auf den Schienen mitgerissen.

Ein Smart ist in Pasing mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. © Berufsfeuerwehr München

Zusammenstoß in Pasing: Drei Verletzte nach Unfall mit Straßenbahn

Durch den Zusammenstoß wurden der Smart-Fahrer und zwei Frauen in der Straßenbahn verletzt. Die Feuerwehr München öffnete auf Empfehlung der Notärzte hin die Seitentür des Autos. Der Fahrer wurde mittels eines Rettungsbrettes aus dem beschädigten Fahrzeug gerettet und stabilisiert. Der 36-jährige Mann wurde in eine Münchner Klinik transportiert.

Der Straßenbahnfahrer hat nach dem Unfall eine psychische Betreuung von geschultem Personal erhalten. Die zwei verletzten Fahrgäste wurden ambulant untersucht. Laut der Feuerwehr München entstand am Smart ein Totalschaden. Sowohl zum Auto, als auch der Straßenbahn, kann noch kein Schadensumfang genannt werden. Erst kürzlich kam es Am Knie zu einem ähnlichen Unfall mit einer Straßenbahn und einem VW.

