Rotlicht übersehen: Münchner Motorradfahrer wird schwer verletzt

Von: Thomas Eldersch

Ein Mann wurde in München bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Fotostand / Fritsch / imago

Bei Rotlicht fuhr am Samstag ein Biker auf die belebte Kreuzung Dachauer/Schwere-Reiter-Straße und stieß mit einem Auto zusammen. Er verletzte sich schwer.

München – Auf der belebten Kreuzung an der Dachauer/Schwere-Reiter-Straße kam es am Samstag, 22. Oktober, zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer aus München übersah, dass er nicht grün hatte und fuhr in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Auto. Dabei wurde er schwer verletzt.

Unfall an belebter Münchner Kreuzung: Fahrer deutet Ampel falsch

Der Unfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr am Samstagnachtmittag. Ein 69-jähriger Münchner war gerade mit seinem Dacia auf der Leonrodstraße in Richtung Schwere-Reiter-Straße unterwegs, schreibt die Polizei München in ihrer Pressemitteilung. An der Kreuzung zur Dachauer Straße wollte der Mann in Richtung stadtauswärts abbiegen. Als er grün hatte, fuhr er in die Kreuzung ein.

Zur selben Zeit war ein 33-jähriger Münchner mit seinem Motorrad auf der Dachauer Straße stadteinwärts unterwegs. Er wollte an der Kreuzung links in die Schwere-Reiter-Straße einbiegen. Deshalb fuhr er auf die Linksabbiegespur. Als dann die beiden Spuren gerade aus Richtung Stadtmitte grün bekamen, dachte er wohl, dass das auch für ihn gelte. Er fuhr bei rotem Linksabbiegepfeil los und stieß auf der Kreuzung mit dem abbiegenden 69-Jährigen zusammen.

Münchner wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Bei der Kollision wurde der 33-Jährige von seinem Bike geschleudert und schwer verletzt. Er musste mit einem Krankenwagen in ein Münchner Klinikum gebracht werden. Dem 69-Jährigen geschah bei dem Unfall nichts. Jedoch wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt. Die Polizei rechnet mit einem Schaden von mehreren Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung an der Dachauer Straße für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Straße ist eine der Hauptverkehrsrouten durch München. Es kam deshalb zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, schreibt die Polizei weiter. Mittlerweile hat die Verkehrspolizei München die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. (tel)