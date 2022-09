Schlimmer Unfall auf Landstraße: Autos kollidieren - Münchner Familie schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

+ © Sabine Hermsdorf-Hiss Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag bei Ascholding. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Mehrere Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall zwischen Ascholding und Tattenkofen verletzt. Zwei Wagen waren frontal zusammengestoßen.

Update Montag, 26. September, 9.30 Uhr: Bei dem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Staatsstraße 2072 auf Höhe der Schimmelkapelle kurz vor Ascholding wurden ein Münchner (40), dessen Frau (27) und der dreijährige Sohn schwer verletzt.

Schwerer Unfall bei Ascholding: Autofahrerin schläft wohl kurz ein

Eine 29-jährige Frau aus Eberfing war mit ihrem Pkw in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs, so die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge ist sie wohl kurz eingeschlafen und kam nach rechts ins Bankett. Sie lenkte dann offensichtlich zu stark nach links und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw des Münchners. Er und seine Familie wurden mit Rettungsdienst und Hubschrauber in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in einer Höhe von insgesamt von ca. 19.000 Euro.

Schlimmer Verkehrsunfall: Straße für 1,5 Stunden komplett gesperrt

An der Unfallstelle waren von den Feuerwehren Egling und Ascholding cirka 25 Mann im Einsatz. Weiter waren mehre Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie zwei Hubschrauber vor Ort. Die Staatsstraße musste für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt werden. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Erstmeldung von Sonntag, 25. September 2022:

Dietramszell - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Ascholding und Tattenkofen. Unweit der sogenannten Schimmelkapelle stießen zwei Pkw frontal zusammen. Nach ersten Informationen gab es mehrere Verletzte. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Nähere Angaben zu dem Unfall konnte die Polizei bis Redaktionsschluss nicht machen.

