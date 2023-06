Michelle Obama besucht München im Herbst – Wiesn-Auftritt noch unklar

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Michelle Obama tritt in München bei dem Gründer-Festival „Bits & Pretzels“ auf. © dpa/Matt Slocum

Die ehemalige First Lady, Michelle Obama, kommt im Herbst nach München. Dabei geht es jedoch nicht um das Oktoberfest, sondern um eine andere Großveranstaltung.

München - Michelle Obama kommt Ende September nach München. Die frühere First Lady der USA wird beim Gründerfestival „Bits & Pretzels“ auftreten, wie die Veranstalter am Montag, 12. Juli, mitteilten. Nicht das erste Familienmitglied, das bei der Start-up-Messe spricht: Ihr Ehemann, Ex-Präsident Barack Obama, besuchte bereits 2019 die bayerische Landeshauptstadt für die Eröffnung des Festivals.

Michelle Obama in München – First Lady und Unternehmerin

Laut Veranstaltern soll die 59-Jährige „Einblicke in ihren Werdegang über Entschlossenheit, Gemeinschaft und persönliche Überzeugung geben“. Sie werde „die Bedeutung von Inklusion und Vielfalt hervorheben“ und versuche dabei die Zuhörer zu „ermutigen, ihre einzigartigen Stärken anzunehmen und Selbstzweifel zu überwinden“.

In der Öffentlichkeit ist Michelle Obama vor allem als First Lady der Vereinigten Staaten von 2009 bis 2017 bekannt. Doch darüber hinaus sei sie auch Unternehmerin, heben die Gründer von „Bits & Pretzels“ hervor. So gründete sie unter anderem die Produktionsfirma Higher Ground gemeinsam mit ihrem Mann.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Obama als Publikumsliebling – Besuch von Wiesn unklar

Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich bei der Besetzung von Michelle Obama als Rednerin um einen Publikumswunsch. Laut den Gründern Andy Bruckschlögl, Bernd Storm van‘s Gravesande und Felix Haas werde jedes Jahr eine Umfrage durchgeführt, um eine Liste mit den gern gesehendsten Gästen zu erstellen. „Und Michelle Obama führt diese Liste Jahr für Jahr an.“

„Bits & Pretzels“ findet 2023 vom 24. bis zum 26. September in München statt – also zeitgleich mit dem Oktoberfest. Ob Michelle Obama auch gemeinsam mit den Festival-Gründern die Wiesn besuchen wird, ist nicht bekannt. Allerdings verzichtete Barack Obama seinerzeit 2019 auf einen Besuch. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Prominente auf dem Gründerfestival aufgetreten: Neben den Obamas auch Virgin-Gründer Richard Branson, die US-Schauspieler Kevin Spacey und Jessica Alba, Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg und der ehemalige Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger. (elb/dpa)

In diesem Jahr tritt ein weiterer Star auf dem Festival auf: Michael J. Fox kommt ebenfalls in die Landeshauptstadt. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.