Mama verlässt die Manege - schwangere Krone-Chefin nimmt sich Auszeit vom Rampenlicht

Schöne Neuigkeiten für Münchner Zirkusfamilie: Jana Mandana Lacey-Krone (43) erwartet ihr drittes Kind. Die Pferdeprinzessin wird deshalb erst mal nicht mehr auftreten.

Normalerweise würde sie jetzt im glitzernden Kostüm in der Manege stehen und ihre Pferde-Dressur präsentieren. Tausende Münchner würden im weiten Rund des Krone-Baus zuschauen. Schließlich ist Jana Mandana Lacey-Krone (43) nicht bloß Chefin des Circus Krone, sondern tritt auch selber mit ihrer berühmten Nummer auf. Jetzt ist aber erst mal Schluss mit Rampenlicht, obwohl das Winterprogramm noch bis Mitte April läuft. Denn: Vor allem ist Jana auch Mutter. Mitte Juli erwarten sie und ihr Mann Martin Lacey (45) ihr drittes Kind – Jana hat sich deshalb seit rund zwei Wochen aus der Manege zurückgezogen. Ein Familienleben und gleichzeitig ein Vollzeit-Job im Zirkus mit Verantwortung für hunderte Mitarbeiter: Wie bringt man das zusammen? Wir haben nachgefragt, haben Jana und Martin daheim besucht. Ihr Lebensmittelpunkt ist das Wohnhaus direkt neben dem Krone-Bau an der Marsstraße: Dort treffen wir die beiden mit ihren Söhnen Charles (2) und Alexis (15) im Wohnzimmer mit dem blauen Samtsofa. Unten stolziert grad ein Kamel über den Hof – Jana und Martin haben das von oben aus im Blick. Man merkt: Für diese beiden ist der Beruf auch Berufung.

Die Familie im Wohnzimmer. © Jens Hartmann fuer tz

Job und Privatleben gehören untrennbar zusammen

Dieses Leben, in dem Job und Privatleben untrennbar zusammengehören, ist anstrengend, aber auch erfüllend. Dazu gehören die unmittelbare Familie, aber auch die Artisten, die Handwerker und viele, viele andere. Martin sagt: „Wir sind wie ein großes Dorf, in dem jeder auch mal auf die Kinder schaut. Man ist nie allein. Das ist das Schöne.“ Jana ergänzt: „Unsere Kinder müssen zwar oft zurückstecken“ – was aber nicht heißt, dass das Paar keine Zeit für sie hat. „Wir können ihnen nicht immer unsere volle Aufmerksamkeit schenken, aber sie sind immer mit dabei.“ Mittagsschlaf im Stall – für den zweijährigen Charles ganz normal.

Jana Mandana mit Ultraschallbild in ihrem Wohnzimmer © privat

„Wir werden oft gefragt, warum wir uns nach Alexis’ Geburt so lange Zeit gelassen haben“, sagt Jana und lacht. Das Geschäft habe es nicht zugelassen. Seit dem Tod Christel Sembach-Krones 2017 führt Jana die Geschicke des Hauses. Die Verantwortung ist groß, die Arbeit hart. Seit Alexis’ Geburt vor 15 Jahren kamen im Circus Krone allein 30 Löwenbabys zur Welt. Martin päppelte die Tiere liebevoll auf, schlief sogar manchmal bei seinen Raubtieren im Käfig. Hinzu kommt die Büroarbeit. „Wir schaffen es, wenigstens einmal am Tag zusammen zu essen“, sagt Martin.

Spagat zwischen zwei Welten

Ein Spagat zwischen zwei Welten: im Sommer auf Tournee, im Winter daheim. „In der Schule und im Kindergarten habe ich besonders viel Einsatz gezeigt, zum Beispiel auf Festen geholfen, weil wir ja monatelang nicht da waren“, sagt Jana.

Vorhang auf für Münchens Zirkus-Familie Nummer eins. © JENS HARTMANN

„Viele Stammgäste wünschen sich ein Mädchen.“

Die Sommer-Tournee startet traditionsgemäß im April. Die Chefin fährt mit. Stilecht im Wohnwagen. Mit Baby im Bauch. Und als ob sie es geplant hätte: Der Geburtstermin fällt mitten in die Sommerpause. Das Geschlecht des Babys will die Familie übrigens vorab nicht wissen. Jana sagt aber: „Viele Stammgäste wünschen sich ein Mädchen.“ Denn wer sich mit der Geschichte des Hauses auskennt, weiß: Beim Circus Krone waren stets Frauen in der Führungsriege. DANIELA POHL