Wasserwacht holt Mann (66) am Feringasee zurück ins Leben – Gesundheitszustand unklar

Von: Günter Hiel

Teilen

Mit einem Defibrillator hat die Wasserwacht am Samstag am Feringasee einen 66-Jährigen zurück ins Leben geholt. Er war untergegangen.

Unterföhring – Am Samstag kam es gegen 17 Uhr am Feringasee in Unterföhring zu einem Ertrinkungsunfall. Ein 66-jähriger Schwimmer ging aus bisher unklarer Ursache während des Badens im See plötzlich unter, meldet die Wasserwacht. Die Begleiterin des Mannes, die den Unfall beobachtet hatte, alarmierte sofort weitere Passanten durch laute Hilfe-Rufe. Diese wiederum setzten die Rettungskette durch das Betätigen einer Notrufsäule in Gang.

Innerhalb von einer Minute waren Wasserretter der Wasserwacht Unterföhring an der Unglücksstelle

Innerhalb von einer Minute waren Wasserretter der Wasserwacht Unterföhring an der Unglücksstelle. Nur vier Minuten später konnten sie den 66-Jährigen unter Wasser finden und an Land retten. Am Ufer wurden umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen unter Verwendung eines Defibrillators eingeleitet.

Beim Rettungseinsatz am Feringasee. © Wasserwacht

(Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Patient kommt unter laufender Reanimation in den Schockraum einer Münchner Klinik

Die Wasserretter übergaben den Patienten wenig später an den mit dem Hubschrauber eingeflogenen Notarzt, der diesen unter laufender Reanimation in den Schockraum einer Münchner Klinik transportierte.

Begleiterin des 66-Jährigen muss vom Kriseninterventionsteam betreut werden

Die Begleiterin des 66-Jährigen musste anschließend vom Kriseninterventionsteam betreut werden. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Verunglückten lagen der Wasserwacht am Sonntag keine Informationen vor.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.