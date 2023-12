„Unsere Existenz ist bedroht“: Schneewalze beschädigt Zirkuszelt in Unterföhring

Von: Regina Mittermeier

Drucken Teilen

Vor dem Ruin: Jessica Frank vom Kindercircus „Roberto“ in Unterföhring, dessen Zelt durch den Schnee zerstört wurde. © Marcus Schlaf

Jessica Frank, die Chefin des Kindercircus „Roberto“, fürchtet den Ruin. Denn der Schnee hat ihr Zelt in Unterföhring bei München schwer beschädigt. Die junge Mama weiß nicht, wie es weitergehen soll.

Unterföhring - Jessica Frank (28) steht vor dem Kindercircus „Roberto“ an der Münchner Straße in Unterföhring. Hinter ihr sieht man das Zirkuszelt. Die junge Frau schaut ernst. Ihre Existenz - eingeknickt unter tonnenweise Schnee. Der Wintereinbruch am Wochenende könnte das Ende ihres Familien-Zirkus bedeuten.

Das Zelt hängt am seidenen Faden.

Als unsere Zeitung Jessica Frank am Sonntagmittag trifft, ist sie verzweifelt. „Das Zelt hängt am seidenen Faden“, sagt sie. „Es steht nur noch zur Hälfte.“ Sie klingt müde. Der Horror begann mit den starken Schneefällen in der Nacht auf Samstag. Nervös beobachteten sie, ihr Mann Alvaro und ihr Bruder Jeffrey, wie das Gewicht das Zelt immer mehr eindrückte.

Unterföhring: Katastrophe passiert am Schnee-Wochenende

„Wir sind in dieser Nacht abwechselnd aufgestanden“, erzählt sie. Gegen 3, 4 Uhr wurde die Lage immer dramatischer. An die genaue Uhrzeit erinnert sie sich nicht. Die ganze Familie war angespannt. Schließlich kraxelten ihr Mann und ihr Bruder aufs Zeltdach, um es von der Last zu befreien.

Ein Bild aus unbeschwerteren Tagen: Jessica Frank in der Manege des Kindercircus „Roberto“. © mcw & mkw

„Dann machte es knack“, sagt Jessica Frank. Und die Männer verstanden: Sie mussten runter vom Dach - sofort! Zum Glück waren sie flott genug, sonst wäre vielleicht ein weiteres Unglück passiert. Denn kaum standen sie wieder am Boden, machte es wieder knack - diesmal lauter. „Der Mittelträger, der das Zelt oben hält, ist in dieser Nacht eingebrochen“, sagt sie. Die beiden seitlichen Träger bogen sich wegen der Last nach innen.

Kindercircus „Roberto“: Es gibt ein Spendenkonto

Jessica Frank brachte vor zwei Wochen ihren Sohn Rene zur Welt - er ist nach ihrem Papa benannt. Dieser gründete den Circus 1990. Und Rene Frank hat auch die gelbe Zeltplane mit den blauen Karos entworfen. Sein Tod nach schwerer Krankheit im April nimmt die junge Mama immer noch mit. Jetzt ein weiterer Schicksalsschlag - sie weiß nicht, wie sie das schaffen soll. Denn im Winter kommt nicht viel Geld rein. Und die elfköpfige Zirkusfamilie hat kein weiteres Zelt. „Unsere Existenz ist in Gefahr“, sagt Jessica Frank.

Die Plane kann man vielleicht reparieren.

Am Samstag schauten sich Kräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk das Zelt an. „Sie haben uns gesagt, wir können nur warten - bis das Zelt von alleine einstürzt.“ Seitdem schaut sie ständig nach draußen und bangt.

Es gibt noch Hoffnung für den Kindercircus „Roberto“

Aber ganz gibt sie die Hoffnung nicht auf. „Die Plane kann man vielleicht reparieren“, sagt sie. In Italien gibt es dafür Spezialisten. Aber dort muss sie die Plane auch erst einmal hinbringen. Nur kostet das Zeit und Geld. Geld, das der Familie mit jedem Tag wegschmilzt.



▶ Wer helfen möchte, kann an den Kindercircus spenden. Die Kontodaten lauten: Jessica Frank, Postbank, IBAN: DE36 1001 0010 0104 2901 33, BIC: PBNKDEFF