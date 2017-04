Kleintransporter in Harlaching abgefackelt

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 1 Uhr und 2 Uhr in Harlaching einen Kleintransporter angezündet. Der Wagen brannte komplett aus.

München - Wieder ein Fall von Brandstiftung in München: In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter einen Kleintransporter in der Fromundstraße (Harlaching) angezündet. Das Feuer ging vom vorderen rechten Reifen aus, berichtet die Polizei.

Sowohl der Motorraum, als auch die Fahrerkabine brannten komplett aus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die Suche nach den Tätern blieb bislang ohne Erfolg. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet unter Tel. 089/2910 0 um Hinweise.

mm/tz

