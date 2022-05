Nachdem sich besorgte Münchner melden: Reh fährt im Feuerwehr-Auto durch die Stadt

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr kümmerten sich rührend um das Tier. © Feuerwehr München

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste die Münchner Feuerwehr am Dienstag ausrücken. Im Auer Mühlbach war ein Reh in Not geraten.

München - Reh im Wasser! Am Dienstagnachmittag (17. Mai) bemerkten zahlreiche Passanten das entkräftete Tier im Auer Mühlbach. „Mehrere Anrufe erreichten daraufhin die Integrierte Leitstelle“, berichtet die Feuerwehr München in einer Pressemitteilung. Mehrere Spaziergänger behielten das Tier im Blick, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Reh gerät in München in Not - und wird in Feuerwehr-Auto abtransportiert

„Die Mannschaft eines Hilfeleistungslöschfahrzeug übernahm die Einsatzstelle und begleitete das Reh flussabwärts, bis die Feuerwehrleute es mit einem Stab ans Ufer ziehen konnten“, beschreiben die Retter die folgenden Maßnahmen.

Anschließend zogen sie das völlig entkräftete Tier an Land und wickelten es in eine Decke. Ein Mitarbeiter der Feuerwehr, der auch Jäger ist, begutachtete das Reh. Da es unverletzt war, wurde es stilecht im Feuerwehr-Auto in den Perlacher Forst transportiert. Nach einer kurzen Erholungszeit entließen es die Retter dort in die Freiheit.

München: Reh-Bilder begeistern Twitter-User

Bilder des Einsatzes sorgen auf Twitter bereits für Entzückung. Warum das Reh in eine derart missliche Lage geraten war, ist nicht überliefert. Erst im Mai 2021 musste ein „seltsames Objekt“ aus dem Schwabinger Bach (so die erste Beschreibung von Augenzeugen) gerettet werden. Das entkräftete Tier hatte sich seinerzeit ebenfalls als Reh entpuppt.