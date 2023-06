Unbekannte stürmen mit Eisenstangen in Münchner Shisha-Bar: Lokal verwüstet, Gäste verletzt

Von: Lukas Schierlinger

Kräfte der Polizei rückten umgehend aus, nachdem der Notruf eingegangen war (Symbolbild). © Rolf Poss via www.imago-images.de

Wer hat am frühen Samstagmorgen eine verdächtige Personengruppe beobachtet? Die Münchner Polizei fahndet nach dem Angriff auf eine Shisha-Bar.

München – In den frühen Morgenstunden des Samstags (24. Juni) wurde der Notruf über eine Schlägerei in einer Shisha-Bar in der Tegernseer Landstraße informiert. Sofort reagierte die Münchner Polizei und schickte mehrere Streifen zum Einsatzort.

Gewalteskalation in Münchner Shisha-Bar: Unbekannte stürmen Lokal

Ersten Ermittlungen zufolge stürmten gegen 1.30 Uhr mindestens zehn bislang unbekannte Personen mit Hiebwerkzeugen und Eisenstangen bewaffnet in die Bar und griffen die anwesenden Gäste unvermittelt an. Gleichzeitig verwüsteten die Täter die gesamte Innenausstattung der Shisha-Bar.

Drei Gäste des Lokals, alle mit Wohnsitzen in München im Alter von 32, 37 und 24 Jahren, wurden bei dem Angriff verletzt. Insbesondere der 32-Jährige erlitt schwerere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter hatten sich noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung entfernt, sodass eine sofortige Fahndung keine Hinweise auf ihre Identität ergab.

Neben den verletzten Personen wurde auch das gesamte Inventar der Bar in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über Zehntausend Euro. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall hat das Kommissariat 26 für Körperverletzungsdelikte übernommen.

Shisha-Bar in München verwüstet: Polizei bittet um Hinweise

Zeugenaufruf: „Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Tegernseer Landstraße, Waltramstraße und Fromundstraße (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht, insbesondere über eine Personengruppe von etwa zehn Personen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.“

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung durch den Redakteur sorgfältig geprüft.