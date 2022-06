Unwetter am Pfingstsonntag in Bayern: DWD warnt vor „starken Gewittern“ – Hagel bis fünf Zentimeter möglich

Von: Tanja Kipke

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Sonntag vor „starken Gewittern“ mit Hagel und Sturm in Bayern. © Armin Weigel/dpa/dpa-tmn

Starkregen, Hagel und Sturmböen: Die Bayern müssen sich am Pfingstsonntag auf schwere Gewitter einstellen. Der DWD warnt für den ganzen Freistaat.

München – Es wird ungemütlich im Freistaat. Am Pfingstsonntag soll es gewittern. Sogar Unwetter sind wahrscheinlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für ganz Bayern eine „Vorabinformation Unwetter“ vor schweren Gewittern herausgegeben. Ab dem frühen Sonntagnachmittag würden von Westen und Südwesten schwere Gewitter aufziehen.

„Dabei muss mit heftigem Starkregen mit Mengen zwischen 25 und 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen um 3 cm und schweren Sturmböen um 95 km/h (Bft 10) gerechnet werden“, heiß es in der Warnung. In einigen Regionen im Westen scheinen die Gewitter schon angekommen zu sein.

Wetter in Bayern: DWD warnt vor Unwettern – „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!“

Eine amtliche Warnung gilt momentan für den Westen Bayerns. Betroffen sind Teile Schwabens und Mittelfrankens. Die Warnung gilt noch bis 10 Uhr am Sonntag. „Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, schreibt der DWD. Durch den Platzregen seien kurzzeitig auch Verkehrsbehinderungen möglich. „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!“

Am Sonntagvormittag warnt der DWD vor allem in Schwaben und Mittelfranken vor Gewittern. © Deutscher Wetterdienst

Bei den Gewittern, die heute Mittag noch über Bayern hinwegziehen sollen, sei laut DWD sogar Großhagel mit Korngrößen um fünf Zentimeter möglich. Auch Orkanböen bis 120 Kilometer pro Stunde sind nicht ausgeschlossen. „Es besteht erhöhte Gefahr vor umstürzenden Bäumen, Überflutungen und Schäden an der Infrastruktur.“

Unwetter treffen auch München

Laut weather.com liege der deutschlandweite Schwerpunkt der Unwetterlage im Süden, hier drohen den Meteorologen zufolge sogar gefährliche „Superzellen“. Bis zum Abend erreicht die Schwergewitterlage dann München und Nürnberg – und genau dann auch noch ihren Höhepunkt. Auch im Laufe des Montags ziehen die Gewitter dann weiter, sie hinterlassen aber ein weiterhin recht nasses und deutlich kühleres Bayern. Bis Dienstag sollen die Temperaturen dann noch weiter fallen.