Alarmstufe Rot in München! DWD warnt eindringlich - Unwetter jetzt über der Stadt

Von: Tanja Kipke

Nachdem vor allem Franken am Wochenende mit schweren Unwettern zu kämpfen gehabt hatte, sieht die Wetter-Prognose für Montag erneut gefährlich aus.

Heftige Unwetter in München: Alarmstufe rot - eindringliche Warnung

Update vom 23. Mai, 20.02 Uhr: Alarmstufe rot in München! Der Deutsche Wetterdienst warnt eindringlich vor Gewittern in der Landeshauptstadt. Wörtlich heißt es: „Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 km/h sowie heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 30 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. Die schweren Unwetter, wie der DWD sie bezeichnen, bringen auch Lebensgefahr mit sich.

„Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich (Details: www.hochwasserzentralen.de). Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“

Wetter: Achtung in München! Starke Gewitter machen sich breit

Update vom 23. Mai, 19.31 Uhr: Kurzzeitig haben sich die ersten Wolken über München entladen, doch Entwarnung gibt es noch nicht. Weiterhin gilt, dass es bis einschließlich 0 Uhr immer wieder zu Gewittern kommen kann. Wer also heute noch vor die Tür muss, sollte dringend einen Regenschirm mitnehmen, und bei aufziehenden Gewittern ein Dach über dem Kopf aufsuchen.

Die Warnung gilt nicht nur für die Stadt München, sondern auch für die umliegende Region.

Update vom 23. Mai, 16.23 Uhr: Dunkle Wolken über München! Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung für die Landeshauptstadt ausgegeben. Ab sofort kann es zu starken Gewittern kommen. Konkret heißt es: „Von Südwesten ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 90 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und Hagel.“

Die Warnung gilt aktuell bis 18 Uhr, allerdings gilt eine weitere, allgemeine Warnung vor Gewittern bis einschließlich 0 Uhr.

Update vom 23. Mai, 15 Uhr: Im Westen von Bayern ziehen laut Wetterkarte des DWD schwere Gewitter auf. Über den Nachmittag hinaus bis in den Abend und die Nacht hinein gelten für ganz Bayern Warnungen vor heftigem Starkregen sowie größerem Hagel und orkanartigen Böen. Auch auf München bewegen sich die schweren Gewitter zu.

Für ganz Bayern warnt der DWD vor teils schweren Gewittern mit Starkregen, Orkanböen und Hagel. © Arno Burgi/dpa/Screenshot DWD (Archivfoto/Montage)

Für den Süden von Bayern ruft der DWD noch schärfere Warnungen aus, die Rede ist von Warnstufe drei. In Alpennähe komme es zu schweren Gewittern mit Orkanböen bis zu 120 km/h. Niederschlagsmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmetern sind zu erwarten, genauso wie Hagel mit Korngrößen um 4 cm.

Update vom 23. Mai, 13.29 Uhr: An der Grenze zu Bayern herrscht mittlerweile Alarmstufe Rot. So warnt der DWD unter anderem im Kreis Ravensburg vor schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel. Für den ganzen Freistaat gilt derweil eine „Vorabwarnung Unwetter vor schwerem Gewitter“ (siehe vorherige Updates). Ab dem frühen Nachmittag ziehen demnach von Westen und Südwesten kräftige Gewitter auf.

Update vom 23. Mai, 7.31 Uhr: Vor allem in Schwaben und im Westen Oberbayerns soll es im Laufe des Vormittags Starkregen geben. Dabei seien Hagel und Sturmböen möglich, meldete der Deutsche Wetterdienst am Montag. Ab Nachmittag bis in die Nacht hinein soll es in den Alpen und der Umgebung teilweise schwere Gewitter geben. Das sei auch im Westen Bayerns möglich.

Update vom 23. Mai, 6.32 Uhr: Für ganz Bayern liegt eine „Vorabwarnung Unwetter vor schwerem Gewitter“ vor. Diese gilt ab Montag (14 Uhr) bis Dienstag (0 Uhr). Dazu heißt es beim DWD: „Ab den frühen Nachmittagsstunden des Montags ziehen von Westen und Südwesten kräftige Gewitter auf. Dabei ist mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 l/qm in kurzer Zeit zu rechnen. Weitere Begleiterscheinungen sind größerer Hagel um 4 cm sowie orkanartige Böen um 115 km/h. Im Verlauf der Nacht zum Dienstag ziehen die Gewitter allmählich ostwärts ab.“

Unwetter ziehen auf Bayern zu: Hagel mit bis zu „vier Zentimeter“ nicht ausgeschlossen – „Tornadogefahr“

Erstmeldung vom 22. Mai: München – Starkregen, Hagel und Orkanböen: Gewitter tobten am Freitag über Bayern. Vor allem in Franken hinterließen sie eine Schneise der Verwüstung. In Enderndorf wurden beim Einsturz einer Hütte 14 Menschen verletzt. Nachdem sich das Wetter am Samstag entspannte und sich vielerorts die Sonne zeigte, sollen in der Nacht zum Montag erneut Gewitter nach Bayern ziehen. In einigen Regionen muss am Nachmittag dann auch wieder mit Unwettern gerechnet werden.

Wetter in Bayern: In diese Regionen soll es am Montag gewittern

„Ein neues Gewitter-Tief zieht auf Deutschland zu“, sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in seiner neuesten Vorhersage. Erneut zieht es von Frankreich nach Deutschland. Die Gewitter hätten zum Teil Unwetterpotential durch „heftigen Regen, Sturmböen und Hagel“. Dabei seien die Temperaturwerte „schwülwarm“ bei 20 bis 28 Grad. Bayern trifft es laut Wetterkarte offenbar erst am Nachmittag so richtig.

Erneut ziehen Gewitter auf Bayern zu. Einige Regionen trifft es am Montag besonders. (Symbolbild) © Tobias Hartl/dpa

Besonders hoch ist das Unwetterpotential demnach in Unter- und Mittelfranken, im Alpenvorland und in Schwaben. Wetter.de warnt hier sogar vor Hagelschäden. Zum Abend lassen die Gewitter nach, ziehen dann allerdings auch nach Oberfranken, Oberbayern und Niederbayern weiter. Auch München bleibt demnach nicht gänzlich verschont. Mit „kräftigen Regengüsse“ müsse man laut Jung auch dort rechnen.

DWD schließt „Hagel bis vier Zentimeter“ nicht aus

In der Vorhersage für Montag vom Deutschen Wetterdienst (DWD) heißt es: „Am Montag ab dem Nachmittag von Württemberg und aus den Alpen heraus gebietsweise Gewitter. Dabei örtlich Unwetter durch heftigen Starkregen bis 40 l/qm, orkanartige Böen bis 110 km/h und Hagel bis vier Zentimeter.“

Wetter.de-Meteorologe Paul Heger schließt in seiner Prognose sogar erneute Tornados nicht aus: „Einzelne heftige Gewitter oder Superzellen werden sich bilden können, womit auch die Tornadogefahr wieder anspringt.“ Auch für Franken hatte der DWD am Freitag vor Tornados gewarnt. Innerhalb der Gewitterzellen könnten binnen kürzester Zeit Starkregenfälle bis zu 60 Liter in einer Stunde fallen, so der Experte. Am Dienstag ist es in Bayern wieder weitgehend sonnig. (tkip)

