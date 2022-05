Unwetter ziehen auf Bayern zu: Hagel mit bis zu „vier Zentimeter“ nicht ausgeschlossen – „Tornadogefahr“

Von: Tanja Kipke

Nachdem vor allem Franken am Wochenende mit schweren Unwettern zu kämpfen gehabt hatte, sieht die Wetter-Prognose für Montag erneut gefährlich aus.

München – Starkregen, Hagel und Orkanböen: Gewitter tobten am Freitag über Bayern. Vor allem in Franken hinterließen sie eine Schneise der Verwüstung. In Enderndorf wurden beim Einsturz einer Hütte 14 Menschen verletzt. Nachdem sich das Wetter am Samstag entspannte und sich vielerorts die Sonne zeigte, sollen in der Nacht zum Montag erneut Gewitter nach Bayern ziehen. In einigen Regionen muss am Nachmittag dann auch wieder mit Unwettern gerechnet werden.

Wetter in Bayern: In diese Regionen soll es am Montag gewittern

„Ein neues Gewitter-Tief zieht auf Deutschland zu“, sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in seiner neuesten Vorhersage. Erneut zieht es von Frankreich nach Deutschland. Die Gewitter hätten zum Teil Unwetterpotential durch „heftigen Regen, Sturmböen und Hagel“. Dabei seien die Temperaturwerte „schwülwarm“ bei 20 bis 28 Grad. Bayern trifft es laut Wetterkarte offenbar erst am Nachmittag so richtig.

Erneut ziehen Gewitter auf Bayern zu. Einige Regionen trifft es am Montag besonders. (Symbolbild) © Tobias Hartl/dpa

Besonders hoch ist das Unwetterpotential demnach in Unter- und Mittelfranken, im Alpenvorland und in Schwaben. Wetter.de warnt hier sogar vor Hagelschäden. Zum Abend lassen die Gewitter nach, ziehen dann allerdings auch nach Oberfranken, Oberbayern und Niederbayern weiter. Auch München bleibt demnach nicht gänzlich verschont. Mit „kräftigen Regengüsse“ müsse man laut Jung auch dort rechnen.

DWD schließt „Hagel bis vier Zentimeter“ nicht aus

In der Vorhersage für Montag vom Deutschen Wetterdienst (DWD) heißt es: „Am Montag ab dem Nachmittag von Württemberg und aus den Alpen heraus gebietsweise Gewitter. Dabei örtlich Unwetter durch heftigen Starkregen bis 40 l/qm, orkanartige Böen bis 110 km/h und Hagel bis vier Zentimeter.“

Wetter.de-Meteorologe Paul Heger schließt in seiner Prognose sogar erneute Tornados nicht aus: „Einzelne heftige Gewitter oder Superzellen werden sich bilden können, womit auch die Tornadogefahr wieder anspringt.“ Auch für Franken hatte der DWD am Freitag vor Tornados gewarnt. Innerhalb der Gewitterzellen könnten binnen kürzester Zeit Starkregenfälle bis zu 60 Liter in einer Stunde fallen, so der Experte. Am Dienstag ist es in Bayern wieder weitgehend sonnig. (tkip)