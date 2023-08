„Schwere Gewitter“ ziehen in der Nacht über Bayern: Sogar Katwarn löst aus – auch München betroffen

Von: Hannes Niemeyer, Felix Herz

Die Menschen in Bayern erleben derzeit wohl die letzten Tage des diesjährigen Sommers – denn im Laufe des Wochenendes gehen die Temperaturen steil nach unten, der DWD kündigt Gewitter an. (Symbolbild) © Zoonar / IMAGO / Screenshot wetternet / YouTube / Merkur-Collage

Unwetter-Alarm in Bayern. Der DWD warnt in der Nacht vor schweren Gewittern im Freistaat. Sogar Katwarn löste aus.

Update vom 24. August, 23.24 Uhr: Langsam scheint sich die Lage im westlichen Teil Bayerns zu beruhigen. An der Grenze zu Baden-Württemberg ist die Unwetter-Warnstufe von 4 bereits auf 3 zurückgegangen. Dafür ist die Karte nun in Bayerns Osten ebenfalls tiefrot eingefärbt. Die Warnungen der Stufe 4 gelten dort über Passau und Cham hinaus bis an die tschechische und österreichische Grenze. Gewarnt wird dort vorläufig für das aktuelle Unwetter noch bis 1 Uhr in der Nacht.

Mit dieser Gewitter-Welle ist es in der Nacht auf Freitag aber unter Umständen im Freistaat noch nicht getan. Allgemein warnt der DWD via „Vorabinformation“ vor schweren Gewittern, begleitet von teils heftigem Starkregen mit Niederschlägen von bis zu 40l/m², Sturm- bis Orkanböen und Hagel. Diese Vorabinfo gilt noch bis früh in den Freitagmorgen um 6 Uhr. Und aus dem Westen über Baden-Württemberg ziehen bereits die nächsten Gewitter heran.

Update vom 24. August, 22.47 Uhr: Die Unwetter haben Bayern fest im Griff. Nach dem letzten Update des DWD ist die Warnkarte für den Großteil des Freistaates tiefrot eingefärbt. Mittlerweile liegen auch Regensburg, Landshut, Nürnberg, Straubing sowie der Landkreis Traunstein im Warngebiet der Stufe drei, die schwere Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel angibt. Je weiter es gen Osten Bayerns geht, desto länger gilt die DWD-Warnung – teils bereits bis 1 Uhr am Morgen. Diese Landkreise in Bayern sind aktuell betroffen:

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Altötting

Stadt Amberg

Kreis Amberg-Sulzbach

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Augsburg

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis Cham

Kreis Dachau

Kreis Dillingen a. d. Donau

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis Donau-Ries

Kreis Ebersberg

Kreis Eichstätt

Kreis Erding

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Freising

Kreis Fürstenfeldbruck

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Günzburg

Stadt Ingolstadt

Stadt Kaufbeuren

Kreis Kelheim

Stadt Kempten

Kreis Landsberg am Lech

Kreis und Stadt Landshut

Stadt Memmingen

Kreis Miesbach

Kreis Mühldorf a. Inn

Kreis und Stadt München

Kreis Neumarkt i.d. OPf.

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Neu-Ulm

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Pfaffenhofen a. d. Ilm

Kreis und Stadt Regensburg

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Roth

Kreis Rottal-Inn

Stadt Schwabach

Kreis Schwandorf

Kreis Starnberg

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Traunstein

Kreis Unterallgäu

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Update vom 24. August, 22.04 Uhr: Erste Blitze sind am Himmel Münchens zu sehen. Jetzt löst sogar die Warnapp Katwarn für die Stadt München aus. Auch die App warnt die Bevölkerung in Bayerns Landeshauptstadt nun vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel. Hier gilt die Warnung sogar bis 0 Uhr.

Update vom 24. August, 21.41 Uhr: Neues Update der DWD-Warnkarte: Die starken Gewitter über Deutschland ziehen nun nach Bayern. Der Westen des Freistaates ist bereits tief rot eingefärbt. Hier warnt der Wetterdienst vor schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel. Außerdem ist von Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Litern pro m² und einer möglichen Hagelkorngröße von bis zu drei Zentimetern die Rede. Bis nach München reichen die roten Gebiete der Karte. Die Warnung der Stufe drei gilt noch bis 23 Uhr.

Update vom 24. August, 16.20 Uhr: Das Wetter über Bayern brodelt – wie sich die Lage im Laufe des restlichen Nachmittags und Abends aber konkret entwickeln wird, ist derzeit nur schwer absehbar, schreibt der DWD. Trotzdem haben die Meteorologen nun eine „Vorabinformation Unwetter“ veröffentlicht, in der sie vor möglichen „schweren Gewittern“ in fast ganz Bayern warnen – betroffen ist der gesamte Freistaat südlich von Erlangen. Damit ist auch München voll betroffen.

„Schwere Gewitter, Orkanböen, Hagel“: In Bayern kann es noch am Abend richtig krachen

Der DWD schreibt in der Warnung: „Ab Donnerstagnachmittag bis in die Nacht zum Freitag muss mit teils schweren Gewittern gerechnet werden. Die Gewitter werden von heftigem Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, schweren Sturmböen um 100 km/h, vereinzelt Orkanböen bis 120 km/h und Hagel um 3 cm Korndurchmesser begleitet.“

Gleichzeitig mahnt der DWD aber, dass es sich hierbei noch um besagte Vorabinformation handelt. Die Experten weisen „auf die Möglichkeit schwerer Gewitter hin. Die genaue Entwicklung ist noch unsicher.“ Die Warnung selbst gelte dann bis Freitagmorgen, 6 Uhr.

Erstmeldung vom 24. August: München – Noch ist Schwitzen angesagt in Bayern, am Donnerstag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nochmal Temperaturen über der 30-Grad-Marke und warnen daher vor „hoher Wärmebelastung“. Doch so langsam zeichnet sich ein Ende des Sommers ab, beziehungsweise zumindest ein Ende des Hochsommers.

Sommer vor Absturz in Bayern – Temperaturen schießen nach unten, Regensummen steigen

Die einen werden nach der gewaltigen Hitze in den vergangenen Tagen aufatmen, bei den anderen wird sich Ernüchterung breit machen. Fest steht, dass sich der Hochsommer in seinen letzten Zügen befindet, zumindest wenn es nach den Vorhersagen des wetternet-Meteorologen Dominik Jung geht. Der erklärt im neuesten YouTube-Video des Kanals, dass „der Hochsommer buchstäblich mit einem Knall geht“. So soll es ihm zufolge mit den Temperaturen in den nächsten Tagen deutlich nach unten gehen.

Anschließend zeigt Jung eine Wetterkarte zu den Regensummen bis Dienstagmorgen, 30. August, die dies verdeutlicht. Und in der Tat ist eine Regenschneise zu sehen, die sich vor allem über den Südosten und rund um München zieht. „50 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter“ kommen hier herunter, so Jung. Auch die Ensemble-Prognose bis zum 8. September für München zeigt, dass die Landeshauptstadt und Bayern im Ganzen vor einem regelrechten Wetter-Sturz steht. Zwischen August und September geht es „wirklich rasant nach unten, auf Werte gerade mal um die 14, 15 Grad, und dazu jede Menge Regen“, so Jung.

Das Ende des Sommers: DWD warnt vor „unwetterartigen Entwicklungen“

Auch der DWD sagt eine ungemütliche Entwicklung der Wetterlage in den kommenden Tagen vorher. Im aktuellen Warnlagebericht ist zum einen noch die Rede von „sehr warmer bis heißer und vor allem im Süden auch sehr feuchter Luft subtropischen Ursprungs“, die das Wetter in Bayern bestimme. Gleichzeitig schreiben die Meteorologen aber auch, dass ab Nachmittag „in Franken, zum Abend auch im westlichen Schwaben ansteigendes Gewitterrisiko“ vorherrscht. Dies weite sich in der Nacht auf Freitag, 25. August, auf ganz Bayern aus.

Im Zuge dessen verlautet der DWD: „Dabei lokal Starkregen mit Mengen bis 25 l/qm in der Stunde, Hagel und Sturmböen um 80 km/h wahrscheinlich. Auch unwetterartige Entwicklungen mit Starkregenmengen weit über 25 l/qm in kurzer Zeit, schweren Sturmböen bis 100 km/h und größerer Hagel sind nicht auszuschließen“.

Konkrete Tagesvorhersagen bis Ende August: Temperatursturz deutlich sichtbar

Aus den wetternet- und DWD-Wettervorhersagen geht hervor, dass in Bayern zunächst mit Gewittern und sogar Unwettern zu rechnen ist, und anschließend die Temperaturen nach unten schießen. Das zeigt sich auch anhand der auf wetternet prognostizierten Tagesvorhersagen für Bayern:

Donnerstag, 24. August: 33 Grad im gesamten Freistaat bei weitgehend leichter Bewölkung. Abends/Nachts dann viel Regen vor allem im Süden.

33 Grad im gesamten Freistaat bei weitgehend leichter Bewölkung. Abends/Nachts dann viel Regen vor allem im Süden. Freitag, 25. August: 30 Grad (Norden) bis 32 Grad (Süden) im Tagesverlauf, mehr Wolken. Richtung Abend ziehen Gewitter vom Westen her auf, sie können den Norden Bayerns treffen. Hohes Unwetter-Potenzial.

30 Grad (Norden) bis 32 Grad (Süden) im Tagesverlauf, mehr Wolken. Richtung Abend ziehen Gewitter vom Westen her auf, sie können den Norden Bayerns treffen. Hohes Unwetter-Potenzial. Samstag, 26. August: Am Sonntag ruhigere Wetterlage, aber Temperaturen sinken. Nur noch 26 Grad im Norden des Freistaats, 28 immerhin im Süden.

Am Sonntag ruhigere Wetterlage, aber Temperaturen sinken. Nur noch 26 Grad im Norden des Freistaats, 28 immerhin im Süden. Sonntag, 27. August: Die Temperaturen fallen weiter, im gesamten Freistaat gibt es nur noch 21 Grad bei vielen Wolken.

Die Temperaturen fallen weiter, im gesamten Freistaat gibt es nur noch 21 Grad bei vielen Wolken. Montag, 28. August: Am Montag dann sogar nur noch 14 Grad rund um München, 16 in Franken und der Oberpfalz. Dazu viel Regen, Gewitter sind möglich.

Am Montag dann sogar nur noch 14 Grad rund um München, 16 in Franken und der Oberpfalz. Dazu viel Regen, Gewitter sind möglich. Dienstag, 29. August: Ähnliches Bild am Dienstag – viel Regen vor allem im Süden bei 13 Grad, etwas besseres Wetter im Norden mit rund 15 Grad.

Ähnliches Bild am Dienstag – viel Regen vor allem im Süden bei 13 Grad, etwas besseres Wetter im Norden mit rund 15 Grad. Mittwoch, 30. August: Weiterhin rund 15 Grad in Bayern, anhaltender Regen wahrscheinlich.

Weiterhin rund 15 Grad in Bayern, anhaltender Regen wahrscheinlich. Donnerstag, 31. August: Das Wetter bessert sich etwas, es kann wieder Richtung 20 Grad gehen, der Regen hört auf – aber die Wolken bleiben.

Beim Blick auf den September zeigt sich laut wetternet zudem, dass es zwar möglich ist, dass die Temperaturen auch wieder etwas sommerlicher werden – die starke Hitze von über 30 Grad scheint aber nicht zurückzukehren, zumindest dem jetzigen Stand zufolge. Für das Jahr 2023 scheint es das also wirklich gewesen zu sein mit dem Hochsommer. (fhz)

