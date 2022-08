Unwettergefahr in Bayern: DWD warnt im Süden vor bis zu 60 Liter Starkregen, Hagel und Böen

Von: Thomas Eldersch

Die Unwettergefahr nimmt am Samstagabend immer weiter zu. Besonders betroffen ist das Voralpenland und die Region um München.

München – Der Hochsommer ist vorbei, heißt es bei der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zuvor verabschiedet sich der Rekordsommer jedoch mit einem Knall. Beziehungsweise knallt es gleich mehrfach. Nachdem am Freitag, 26. August, bereits zahlreiche Gewitter über Bayern hinweggezogen sind, nimmt eine neue Gewitterfront Kurs auf den Freistaat. Am Samstagabend soll ihr Höhepunkt erreicht werden.

Wetter in Bayern: Unwettergefahr nimmt ab Mittag zu

Während am Vormittag und Mittag noch einzelne Schauer über die Mitte und den Norden Bayerns ziehen, bleibt es in den übrigen Landesteilen vorwiegend trocken. Der DWD spricht von „schauerartigem Regen“. Erst zum Samstagmittag hin nimmt das Gewitterrisiko immer weiter zu, heißt es weiter. „Dabei besonders am Nachmittag lokal UNWETTERARTIGE Mengen zwischen 25 und 40 l/qm pro Stunde, Hagel mit Korngrößen um zwei cm und Böen bis 70 km/h wahrscheinlich. Schwerpunkt voraussichtlich an den östlichen Mittelgebirgen sowie zwischen der Fränkischen Alb und den Alpen.“ In seinem YouTube-Video spricht der DWD sogar von örtlichen Überschwemmungen.

Im Norden Bayerns regnet es ergiebig. Im Süden kann es zum Abend hin kräftig gewittern. © Daniel Karmann/dpa/Screenshot DWD

Für die Region rund um München und die Alpen gilt bereits eine Vorabwarnung vor Unwetter mit heftigem bis ergiebigen Regen. Sie gilt ab 20 Uhr bis Sonntagmittag 12 Uhr. In mehreren Stunden können hier bis zu 60 Liter auf den Quadratmeter runterkommen. Das dürfte besonders die Fans von Robbie Williams beunruhigen. Der englische Künstler gibt am Samstagabend ein großes Open-Air-Konzert auf dem Messegelände in München. Bereits vergangene Woche hat es die Anhänger der Schlagersängerin Helene Fischer erwischt. Die mussten sich vor Konzertbeginn in die Messehallen retten.

Prognose für Bayern: Wochenstart verläuft fast überall sonnig und trocken

In der Nacht auf Sonntag nehmen die Regenfälle im Norden Bayerns immer weiter ab und es klart auf. Die Frühwerte liegen bei 13 bis 17 Grad. Am Sonntag selbst scheint in Franken vermehrt die Sonne und es bleibt trocken. Die Schauer ziehen sich immer weiter in Richtung Alpen zurück. Die Höchsttemperaturen liegen dabei bei 26 im Norden und 21 unter den Regenwolken im Süden. Der Start in die kommende Woche verläuft fast überall sonnig und trocken. Hochsommerliche Temperaturen sind erst einmal passé. (tel)

