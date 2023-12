Unwetterwarnung wegen Tauwetter in Teilen Bayerns – Experte erklärt, was in München jetzt erwartet wird

Von: Lucas Sauter Orengo

Der Isar-Pegel liegt am Montagvormittag (11. Dezember) noch deutlich unter der Meldestufe 1. © Screenshot: Hochwassernachrichtendienst, IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Ein markanter Temperatur-Anstieg in Bayern sorgt für starkes Tauwetter in weiten Teilen des Freistaats. Ein Experte erklärt die Lage für die Isar und München.

München – Zehn Grad plus. Das Wetter in München und der Region stellt sich zum Start in die neue Woche komplett um.

Vor gerade einmal einer Woche hatte ein massiver Winter-Einbruch weite Teile Bayerns in eine Schnee-Landschaft verwandelt, starker Frost sollte darauf folgen. Für Bahn-, Auto- und Flugverkehr brachte die außergewöhnliche Witterung heftige Konsequenzen mit sich. Und jetzt? Starke Winde am Wochenende bringen eine gänzlich neue Lage: Tauwetter.

Unwetterwarnung für Bayern: Massiver Wetter-Wechsel sorgt für Anstieg der Flusspegel

Schon am Montag (11. Dezember) ist von den Schneemassen in München nicht mehr viel zu sehen. Lediglich einzelne braun-grau-weiße Haufen an ausgewählten Straßenzügen erinnern an den Winter der vergangenen Tage. Vielerorts in Bayern sorgt der rasante Temperaturanstieg jetzt für einen starken Anstieg der Flusspegel, nachdem sich zum Schmelzwasser auch noch ergiebiger Regen einmischt. Für das Allgäu hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) daher eine Unwetterwarnung herausgegeben, hier können 90 bis gar 140 Liter Schmelzwasser in die Gewässer strömen.

Tauwetter in Bayern lässt Flusspegel steigen – Experte schätzt Lage für München ein

Etwa in Niederbayern und Oberfranken haben Gewässer bereits bebaute Gebiete erreicht. Besonders schnell stieg über Nacht der Pegel der Großen Vils an, die im Kreis Erding entspringt. Höhe Vilsbiburg im Kreis Landshut erreicht sie zur Stunde die höchste Meldestufe vier. Teile des Stadtgebiets sind bereits überflutet. Doch wie ist die Lage in München? Der Hochwassernachrichtendienst (HND) erklärt gegenüber unserer Redaktion, wie die Lage der Isar in und um München ist.

Der Isar-Pegel liegt am Montagvormittag (11. Dezember) noch deutlich unter der Meldestufe 1. © Screenshot: Hochwassernachrichtendienst

Isar-Pegel vor markantem Anstieg? „Beobachten die Lage“

„Unsere Vorhersagen für die Isar in München sind aktuell unkritisch. Wir werden voraussichtlich unter Meldestufe 1 bleiben. Jedoch sind die Vorhersagen noch relativ unsicher, da die milden Temperaturen zu weiterer Schneeschmelze führen wird und zudem Niederschläge vorhergesagt sind“, so ein Experte. In der Landeshauptstadt soll es in den kommenden Tagen weiterregnen.

Ob die Niederschläge dann doch für einen markanten Anstieg des Isar-Pegels sorgen, ist zwar zu bezweifeln, Vorsicht ist jedoch trotzdem geboten. „Wir haben die Pegel und die Entwicklung im Blick“, so der HND abschließend.

