Weil die Besitzer sich getrennt haben: Pumba und Spatzi landen im Tierheim - und suchen ein neues Zuhause

Von: Adriano D'Adamo

Nach der Trennung ihrer Besitzer wurden Pumba und Spatzi ins Tierheim München abgegeben. Die zwei Zwergkaninchen haben leider einen chronischen Schnupfen, sind aber recht zutraulich.

München – Pumba und Spatzi sind Scheidungskinder. Die ehemaligen Besitzer der zwei Kaninchen haben sich getrennt, aber keiner von beiden wollte die Tiere haben. Da sie Pumba und Spatzi nicht trennen wollten, haben sie die zwei Kaninchendamen zusammen ins Tierheim München abgegeben, wo sie nun ein neues Zuhause suchen.

Name Pumba und Spatzi Rasse Zwergkaninchen Geschlecht Weiblich Alter 2 Jahre Fellfarbe Japaner (braun, schwarz, weiß) Kastriert Nein

Die Kaninchendame Spatzi wartet mit ihrer Schwester im Tierheim München auf eine neue Familie. © Tierheim München

Verschnupft und mutig: Zwei Kaninchen brauchen viel Platz

Die Pfleger des Tierheims München beschreiben beide Kaninchen als recht zutraulich und lieb. Sie ähneln sich aber nicht in jedem Aspekt. Spatzi ist etwas mutiger und lässt sich gerne streicheln. Dafür ist Pumba zu Beginn etwas schüchtern und braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu seinen neuen Besitzern aufbauen zu können. Sobald sie das geschafft hat, ist sie auch sehr zugänglich.

Pumba ist etwas schüchterner als ihre Schwester Spatzi. © Tierheim München

Sowohl Pumba als auch Spatzi haben einen chronischen Schnupfen. Deswegen werden sie nur in die Innenhaltung vermittelt. Das Tierheim betont, dass ihre zukünftige Familie den Schnupfen beobachten und sich gegebenenfalls von einem Tierarzt beraten lassen sollte. Die Vorgabe für die Größe der Gehege von Kaninchen beträgt mindestens vier Quadratmeter und bei dauerhafter Gehegehaltung sechs Quadratmeter. Täglicher Freilauf sollte für die zwei Tiere auch gewährleistet werden.

Interessierte für die zwei Zwergkaninchen Pumba und Spatzi können das Kleintierhaus des Tierheims München kontaktieren unter der Telefonnummer 089 921 00053.

