Münchner Comedy Club muss schließen: Neue Bleibe in Kaufhof am Stachus scheitert

Von: Adriano D'Adamo

Anfang Juli musste mit dem Urban Comedy Club die wichtigste Comedy Locations Münchens schließen. Fritz „Freez“ Voggenreiter erzählt, wie es mit dem Projekt und Comedy in der Landeshauptstadt weitergehen soll.

München – München ist aus der Stand-Up-Comedy-Szene Deutschlands nicht mehr wegzudenken. Gleich nach Berlin besitzt München die zweitgrößte Szene des Landes. Das ist unter anderem Fritz Voggenreiter zu verdanken. Unter dem Künstlernamen „Freez“ betrieb er den Urban Comedy Club in der Schützenstraße, der in nur sechs Monaten zum wichtigsten Comedy Club der Stadt wurde. Anfang Juli musste er allerdings schließen – was für niemanden eine Überraschung war.

Fritz „Freez“ Voggenreiter auf der Bühne im Urban Comedy Club. © Urban Comedy Club/YouTube

Zuhause für Stand-Up-Comedy wird abgerissen: Letzte Show ausverkauft

Während andere Shows in München einen Abend die Woche in einem Restaurant, Bar oder Café stattfinden, war der Urban Comedy Club der einzige Stand-Up-Comedy-Club in München für täglich wechselnde Shows. Damit wurde er zum Zuhause für Stand-Up-Comedy in der Landeshauptstadt. Als der Club Anfang 2023 eröffnete, war Voggenreiter bereits bewusst, dass der Club nicht lange in der Schützenstraße bleiben wird – und das war auch so geplant. Er selbst ist großer Fan von Zwischennutzungen und Pop-Up-Stores. Der Vertrag für die Immobilie in der Nähe des Münchener Hauptbahnhofs belief sich deswegen nur auf sechs Monate. In den sechs Monaten konnte der Urban Comedy Club vor mehr als 12.000 Gästen mehrere Comedy Shows spielen.

Zweimal bekam die Location eine Galgenfrist. Auszug und Abriss konnten vertagt werden. Doch nun ist es soweit. Am 1. Juli spielten die Stand-Up-Comedians die letzten Shows im Urban Comedy Club. „Der Raum war ausverkauft und es hat mega viel Spaß gemacht“, erzählt der Comedian Yalcin Norton tz.de, der mit seinem Kollektiv „Dirty Comedy“ ihr Programm bei der Closing Show gespielt hat. Der Club selbst half auch der Szene sich weiterzuentwickeln. „Es war ein Gemeinschaftsprojekt, angetrieben von ‚Freez‘. Es war schön zu sehen, wie die Münchner Stand-Up-Comedy-Szene zusammengewachsen und dadurch floriert ist. Die Bereitschaft zu Kooperationen ist jetzt deutlich höher“, sagte Norton.

Michi Kern unterstützt Comedy Club: Keine Lacher am Stachus

Bereits im August 2022 ist Voggenreiter mit dem Rad durch die Stadt gefahren und hat leerstehende Objekte fotografiert. „In wochenlanger Recherche habe ich herausgefunden, wem sie gehören, weil es nicht so trivial war. Ich habe bestimmt 20 Leute mit dem Konzept angeschrieben, bis sich das Objekt in der Schützenstraße als beste Location herausgestellt hat.“

Seitdem der Club seine erste Show präsentierte, begab sich Voggenreiter auf die Suche nach der nächsten Location. Anfang Mai wurde die Deadline und das Thema Schließung immer präsenter für den Betreiber des Clubs. Auf der Suche nach dem nächsten Zuhause für den Urban Comedy Club erhielt er Unterstützung von einem bekannten Namen aus der Münchener Gastroszene: Michi Kern.

Michi Kern übernahm in Zwischennutzung unter anderem den Galeria Kaufhof am Stachus dieses Jahr mit dem „Lovecraft“-Projekt. Die Stühle im Urban Comedy Club waren alle ein Geschenk von Michi Kern. Neben einem Sitzplatz stellt er auch noch etwas mehr für „Freez“ in Aussicht. Wie er dem Comedian erzählte, könnte er sich gut vorstellen, den Urban Comedy Club im Kaufhof am Stachus zu sehen. Die Pläne kamen jedoch ins Schwanken, weil Kern ein „gesamtes Abteil in der Zwischennutzung abgesprungen ist“ sagte Voggenreiter. Genauere Details wollte er nicht verraten.

Comedy in der Landeshauptstadt: Erste Messe im Oktober geplant – Stadt München hilft mit

Wo der Urban Comedy Club schlussendlich einziehen soll, ist noch nicht bekannt, aber dafür der Zeitraum. Am 13. Oktober soll es mit dem Urban Comedy Club weitergehen. Wie er das schaffen will, weiß er noch nicht. Aber er hat sich fest vorgenommen, diesen Termin einzuhalten. „Freez“ denkt aber an die gesamte Comedy-Szene in München und wie er diese eigenhändig weiterentwickeln kann. Seine Idee: eine Comedy Messe in München. Das ist keine reine Idee, sondern ein Plan, der Mitte Oktober mit der „Muc Com“ umgesetzt werden soll. Er organisiert die Messe und will dafür die gesamte deutsche Comedy Szene an einen Tisch bringen.

Er erhofft sich, dass die Comedians so einen Weg finden, sich die Arbeit leichter machen zu können. Dabei dachte er an Talks und Panels, aber auch die Entwicklung eines Portals, wo sich Comedians über Shows in der eigenen oder einer anderen Stadt informieren und gleich anmelden können, anstatt viele Menschen anschreiben zu müssen. Das Portal soll auch Veranstaltern helfen, Comedians für ihre eigenen Shows zu finden. Die Stadt München sicherte Fritz Voggenreiter mündlich bereits die Fördergelder für die Comedy-Messe zu, die unter anderem die Reisekosten für die Comedians bezahlen sollen.

