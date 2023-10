Panik im Euro-City in München: Urlauber zieht Notentriegelung, um nicht von seiner Familie getrennt zu werden

Von: Elisa Buhrke

Ein Vater hat in einem Euro-City am Hauptbahnhof München die Notentriegelung aktiviert, um nicht von seiner Familie getrennt zu werden. (Symbolbild) © tz.de Collage: IMAGO / Ralph Peters und Bundespolizei (Notentriegelung)

Ein Zug hält abrupt am Münchner Hauptbahnhof. Der Grund: Ein Vater hat die Notentriegelung betätigt, weil seine Frau und Tochter noch am Bahnsteig stehen.

München - Ein dramatischer Vorfall ereignete sich am Mittwochabend (4. Oktober) am Münchner Hauptbahnhof. Ein 51-jähriger Mann löste die Notbremse eines abfahrenden Euro-City-Express (ECE) aus, teilte die Bundespolizeiinspektion München am Donnerstag mit. Der Familienvater hatte bemerkt, dass seine Frau und Tochter noch auf dem Bahnsteig standen.

Familie am Hauptbahnhof München getrennt – Vater betätigt Notentriegelung

Die Schweizer Familie war auf dem Heimweg von ihrem Urlaub und befand sich kurz vor 19 Uhr auf Gleis 28 des Münchner Hauptbahnhofs. Sie wollten den ECE nach Zürich nehmen, als die 50-jährige Mutter und die 17-jährige Tochter noch einmal aus dem Zug stiegen. Als dieser losfuhr, waren die beiden noch auf dem Bahnsteig. Der Vater, der mit dem 13-jährigen Sohn im Zug geblieben war, sah seine Frau und Tochter auf dem Bahnsteig stehen und betätigte – mutmaßlich in seiner Panik – die Notentriegelung der Tür.

Ein Mitarbeiter der Bahnsteigaufsicht beobachtete den Vorfall und veranlasste durch eine Mitteilung an den Fahrdienstleiter eine Schnellbremsung des Zuges. Die Bundespolizei wurde alarmiert und nahm die Familie mit zur Wache.

Bundespolizei ermittelt gegen Familienvater – Zug fährt mit 30 Minuten Verspätung weiter

Aufgrund der Betätigung der Notentriegelung ohne ersichtlichen Notfall, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Missbrauch von Notrufen ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte die Familie ihren Heimweg fortsetzen.

Der Vorfall führte zu einer rund 30-minütigen Verspätung des Zuges. Die Bundespolizei weist darauf hin, dass in Fällen, in denen Gepäck oder Angehörige, für die keine akute Gefahr besteht, nach Abfahrt des Zuges am Bahnsteig zurückbleiben, sowie in ähnlichen Fällen, die keinen Notfall darstellen, das Zugbegleitpersonal kontaktiert werden sollte.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

