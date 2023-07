Mann rätselt über exotischen Sportwagen in München – nach Beitrag erntet er reichlich Spott

Von: Adriano D'Adamo

Ein Porsche auf den Straßen Münchens bescherte einem Reddit-User viel Spott. Er fragte auf der Online-Plattform, welches Modell es war – obwohl es für die anderen Nutzer offensichtlich war.

München – Teure und luxuriöse Autos sind auf den Straßen Münchens keine Seltenheit. Ein Reddit-Nutzer hat im Straßenverkehr ein für ihn unbekanntes Auto gesehen. Es hat bei ihm aber genug Interesse ausgelöst, dass er auf der Online-Plattform nachgefragt hat, um welches Modell es sich gehandelt habe. Diese Frage hat ihm reichlich Spott beschert, weil es für die anderen Nutzer sehr offensichtlich gewesen ist, dass es ein Porsche 911 Dakar war.

Dieser Porsche wurde auf Reddit heiß diskutiert. © Physical-Result7378/Reddit

Offensichtlich ein Porsche: Internet macht sich über Auto-Frage lustig – und beantwortet sie gleichzeitig

In welchem Münchner Stadtteil der Nutzer das leistungsstarke Auto gesehen hat, schrieb er nicht dazu. Nach den Verkehrsschildern zu urteilen, handelt es sich um eine der großen Autobahnabfahrten. Grundsätzlich amüsierte die Kommentatoren unter dem Foto, dass jemand ausgerechnet im reichen München über einen Porsche staunt. „Es ist unmöglich, dass du bis nach München gekommen bist, ohne einen Porsche zu sehen“, schrieb ein Nutzer. Für viel Belustigung in den Kommentaren sorgte auch die Frage nach dem Modell des Autos. „Es ist direkt auf der Rückseite des Autos... Das ist ein 911 Dakar.“

Kommentatoren zerreißen Porsche-Post in der Luft – eine Auswahl an Kommentaren:

„Ehrlich gesagt hätte es weniger Zeit gekostet, „Porsche 911 Dakar“ zu googeln, als den Beitrag zu verfassen und ihn auf reddit hochzuladen.“

„Hast du versucht, die Marke anzuschauen?“

„Auf der Rückseite steht wortwörtlich 911 Dakar.“

Porsche 911 Dakar tatsächlich ein Exot: 480 Pferdestärken unter der Motorhaube

Der Porsche 911 Dakar wurde nach dem Porsche-Rennwagen designt, der 1984 die Rallye Paris-Dakar gewann. Das moderne Modell schafft es laut Herstellerangaben von 0 auf 100 Km/h in 3,4 Sekunden zu beschleunigen. Mit bis zu 480 PS soll das Auto eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h schaffen können. Fans von vielen Pferdestärken und schnellen Autos haben es nicht gerade leicht, wenn sie sich hinter das Steuer eines Porsche 911 Dekar setzen wollen. Das Modell ist streng limitiert und Porsche stellte nur 2500 Exemplare her, welches ab 222.020 Euro erworben werden kann. Das beinhaltet aber keine weiteren Extras, wie eine bestimmte Lackierung oder Felgen.

