Schuhbeck-Nachfolger öffnen am Platzl neue Bar: Espresso für 1,50 Euro – „Wollen die Leute abholen“

Von: Andreas Thieme

Teilen

Mikey Pinke (li.) und Andi Neumeyer in der Orlando-Passage: Hier eröffnen die beiden Gastronomen die Bar Valentin © Markus Götzfried

Das Platzl wurde lange von Alfons Schuhbeck regiert – seine Nachfolge treten nun immer mehr junge Gastronomen an. Im Orlandohaus öffnet ab Montag die Bar Valentin.

München – Mehr als vier Jahre lang stand er so gut wie leer, der Innenhof der Orlandopassage am Platzl - doch jetzt kommt frischer Wind ins Haus. Denn zwei junge Gastronomen wagen dort ein vielversprechendes Projekt: Ab Montag öffnet die Bar Valentin.

„Das Platzl ist im Wandel“

Ihr Motto: Drinnen draußen sitzen. „Das Platzl ist im Wandel – es soll wieder ein richtig schöner Ort in München werden, auch gastronomisch“, sagt Mikey Pinke. Gemeinsam mit Andi Neumeyer (früher Hungriges Herz) hat er sich schon vor zweieinhalb Jahren um die ganz besondere Location bemüht, die lange Jahre Alfons Schuhbeck mit seiner Orlando Bar & Lounge geführt hat.

Und was lange währt, wird nun endlich Wirklichkeit: Der aufwändige Umbau ist gewuppt. Vor Ort erwartet Münchner eine Mischung: „Es ist kein Restaurant, es ist keine reine Bar und auch kein Café – sondern es ist all das“, so Mikey. Morgens kann man Rührei und Croissant frühstücken – auf ihren Kaffee aus Wiener Neustadt sind die Gastronomen besonders stolz.

Mittags wird es Lunch-Angebote geben, abends ein italienisch angehauchtes Sharing-Konzept: In Tapas-ähnlicher Form kann man gemeinsam speisen, Gerichte wie Pasta und Pizzette werden jeweils geteilt. Dazu gesellen sich ausgesuchte Weine und Drinks. „Unser Wunsch ist, dass die Gäste nach dem Essen sitzen bleiben“, sagt Neumeyer. Sein Ziel: Gäste, die Wert auf Qualität legen, aber keine Mondpreise zahlen wollen. „Den Espresso bieten wir für 1,50 Euro an. Wir möchten die Leute abholen.“

München: Die Bar Valentin öffnet im Orlandohaus – Essen und Trinken von früh bis spät

In der Bar Valentin findet sich zahlreiche Sprüche des großen Humoristen © Markus Götzfried

Rund 50 Sitzplätze wird es geben. Um die Bar selbst rankt sich der Mythos, dass die Räume 1913 „das Stummfilm-Atelier von Karl Valentin waren“, sagt Mikey Pinke. Gäste werden die berühmten Sprüche des Komikers überall erkennen – bis hin zum Emblem auf den Kaffeetassen. „Auch das Design haben wir natürlich auf Valentin abgestimmt: skurril, nicht konform, ein bisschen verrückt“ – wie etwa eine Wand aus Fell. Angelehnt an den berühmten Winterzahnstocher Karl Valentins.

Neue Bar Valentin am Platzl: Schuhbeck schaut selbst vorbei

Prominent auch die Besetzung in der Küche: Am Herd steht Andrea Cosimo Solazzo (bekannt vom Due Passi), die Bar leitet Johannes Möhring (früher Menage Bar). Bevor es am Montag nun losgeht, erzählen die Gastronomen, haben bereits zwei Münchner Granden aus der Branche bei ihnen vorbeigeschaut: „Charles Schumann war hier und wollte sich die Bar ansehen. Und gestern hat Alfons Schuhbeck alles Gute gewünscht.“

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!