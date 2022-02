Vater und Sohn vor Gericht! Sie haben Münchner Senioren bestohlen - und müssen jetzt beide in den Knast

Von: Andreas Thieme

Falsche Handwerker vor Gericht: Adam K. und Leonard G. wurden verurteilt © SIGI JANTZ

Als Betrügerbande hatten Adam K. (49) und Leonard G. (24) gezielt betagte Münchner bestohlen. Ihre Masche: Sie gaben sich als Handwerker aus. Am Landgericht gab es jetzt eine heftige Strafe: Vater und Sohn müssen jahrelang ins Gefängnis.

München - Harte Strafen für die falschen Handwerker! Die 9. Strafkammer des Landgerichts hat Adam K. (49) und Leonard G. (24) unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls in sieben Fällen verurteilt. Demnach muss Adam K. für fünf Jahre und Leonard G. für drei Jahre ins Gefängnis. Zudem hat das Gericht jeweils die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Die Strafkammer hat darüber hinaus Taterträge in Höhe von 62.020 Euro eingezogen.

Es ist das traurige Ende einer Betrugsserie, die Vater und Sohn gemeinsam begangen hatten. Nach Überzeugung des Gerichts hatten die aus Nordrhein-Westfalen stammenden Angeklagten sich mit zwei weiteren Tätern dazu verabredet, im Raum München und Nürnberger Raum mit dem Modus „Falsche Handwerker“ gezielt ältere Personen zu bestehlen. Der Angeklagte Adam K. und zwei weitere Mittäter gaben gegenüber den Geschädigten, die sie in ihren Wohnungen aufsuchten, an, Handwerker zu sein und die Wasserleitung überprüfen zu müssen.

Der Trick der Betrüger: Die Geschädigten wurden abgelenkt und der Angeklagte K. und ein weiterer Mittäter durchsuchten die Wohnungen der Geschädigten nach Diebesgut und entwendeten Bargeld, Schmuck und Gold im Wert von insgesamt rund 60.000 Euro. Der Angeklagte G. hatte die Aufgabe, aus Sicht der Bande geeignete Opfer anhand von Vornamen aus Telefonbüchern zu ermitteln und auszukundschaften.

München: Vater und Sohn leiteten eine Betrügerbande - und müssen gemeinsam in den Knast

Die Kammer hat zu Gunsten der Angeklagten berücksichtigt, dass sie sich vollumfänglich geständig gezeigt haben und zudem noch einen weiteren – bis dato unbekannten – Mittäter benannt haben. Dieser Mittäter wurde heute nach seiner Zeugeneinvernahme noch im Sitzungssaal vorläufig festgenommen. Mit ihren Geständnissen haben die Angeklagten den teilweise hoch betagten Geschädigten auch eine Aussage vor Gericht erspart.

Die Kammer hat dabei zu Lasten der Angeklagten insbesondere berücksichtigt, dass die Angeklagten sich mit ihrem Vorgehen Zugang zu den Wohnungen und damit der Intimsphäre der Geschädigten verschafft haben. Zudem hat die Kammer zu Lasten der Angeklagten gewertet, dass die Angeklagten bewusst besonders schwache Mitglieder der Gesellschaft als Opfer ausgewählt haben.

Aufgrund bestehender Alkohol- und Kokainabhängigkeit ordnete die Kammer zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Das Urteil ist rechtskräftig, nachdem sowohl die Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichteten. Das Verfahren gegen einen dritten Angeklagten wurde abgetrennt, nachdem dieser an Covid19 erkrankt ist. Das Verfahren wird zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt.