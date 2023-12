Münchner Locations locken mit Silvester-Partys: Livebands, Indoor-Feuerwerk und 1-Euro-Getränke

Von: Lisa Metzger

Alle Jahre wieder, die gleiche Frage: Was machst du an Silvester? Für alle, die noch keine Pläne haben, Single oder neu in München sind, eine Herausforderung. Welche Events sich zum Jahreswechsel wirklich lohnen.

München – In wenigen Tagen schon werden die Menschen überall auf der Welt wieder ins neue Jahr starten – auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Die einen mögen es ruhiger, die anderen etwas lauter und die meisten Menschen verbringen den Silvesterabend im Kreis von Freunden und Familie. Wer den Abend aber nicht im heimischen Zuhause verbringen möchte, hat in München die breite Auswahl, wo er oder sie den Abend verbringen möchte:

Mit guter Laune ins neue Jahr. © PantherMedia / halfpoint

In luftiger Höhe, auf dem Schiff oder dem Volksfest: Silvester-Locations abseits der Clubs

Tollwood Silvester-Party 2023:

„Mit Gitarren, Trompeten und viel Vergnügen ins neue Jahr tanzen“, das ist das Versprechen der Veranstalter des Tollwood Winterfestivals. Bei der diesjährigen Silvester-Party auf der Theresienwiese können Besucher in vier Bereichen ausgelassen ins neue Jahr starten: Im Bazar werden auf der Partybühne viele DJs und Bands vor ihrem Publikum auftreten, im Außenbereich wird es ebenfalls musikalisch: auch hier treten Musiker auf einer Bühne auf. Um Mitternacht wird es in allen Zelten und auf dem Freigelände den traditionellen Mitternachtswalzer geben, zu dem alle Besucher tanzen können. Zudem können sich die Silvester-Freunde am Lagerfeuer im Freien wärmen und die zahlreichen Essensstände und Getränke genießen.

Eine Silvester-Feier auf dem Tollwood-Festival ist ein ganz besonderes Erlebnis. © Bernd Wackerbauer

Jahreswechsel im Riesenrad Umadum erleben:

Wer keine Höhenangst hat und vor lauter Umdrehungen den Sekt nicht wieder ausspuckt, der kann das neue Jahr von ganz oben begrüßen. Im Werksviertel hat das Umadum Riesenrad geöffnet: Fingerfood, Drinks und eine unbegrenzte Fahrt mit dem Rad von 20 bis 1 Uhr sind schon für knapp 100 Euro zu haben. Wer die ganze Gondel für sich haben möchte - immerhin Platz für 8 Personen – muss etwas mehr hinlegen: insgesamt 149 Euro kostet das Silvestervergnügen dann.

Vom Umadum-Riesenrad im Werksviertel hat man an Silvester einen exklusiven Blick über München und das Feuerwerk. © Andreas Gebert

Auf der Alten Utting aufs neue Jahr anstoßen:

„Die Segel gesetzt, stechen wir in See und schippern gemütlich mit euch in das neue Jahr“ - das verspricht die Crew der Alten Utting. Auf dem Schiffslokal gibt es entspannte Sounds lokaler DJs und verschiedene Essensstände und Prosecco. Im Freien erwartet die Besucher am Silvesterabend wärmende Feuerstellen und eine Jurte. Ein Blick über die Dächer der Stadt ist inklusive.

Das Kult-Schiff Alte Utting lädt zur Silvesterfeier 2023. © Fabian Christ

Silvester feiern beim Wannda Circus Open-Air im Olympiapark:

Besonders ins neue Jahr starten – das können die Menschen auch im Olympiapark in München: beim Wannda Circus Open Air. Auf dem gesamten Märchenbazar-Gelände im Olympiapark wird es ab 22 Uhr eine Silvester-Fete geben. Mit Liveband und DJs werden Besucher Teil einer „nostalgischen Welt aus vergangenen Zeiten“, wie es auf der Homepage der Veranstalter heißt. Umgeben von Zirkuszelten und Jahrmarktsbuden aus der Märchenwelt kann man ins neue Jahr starten.

Sommer-Abschluss beim Wannda Circus Open Air © Veranstalter

Immer beliebt: Silvester-Party in einem der zahlreichen Münchner Clubs

Silvester in der Kultkneipe Substanz:

Der Kult-Club Substanz lädt zu einer ‚substantiellen‘ Silvesterparty. Ab 19 Uhr gibt es das komplette Paket: Ein Willkommens-Drink, eine Pizza und Silvester-Brause. Auf der Bühne stehen an diesem Abend vier Musiker, die das Partyvolk unterhalten wird: Vicky Voyage, Markus Laymann, Ruby Tuesday und Hendrik Lebon. Mit einem Countdown tanzt sich die Partymeute dann ins Jahr 2024. Ab 0.15 Uhr wird es dann musikalisch etwas rockiger mit Ron Maiden als Künstler.

Silvester-Party SOMNIA im Zenith:

Ein spektakuläres Bühnendesign, Tänzer auf der Bühne und eine große Countdown-Show mit Indoor-Feuerwerk erwartet die Teilnehmenden der Silvesterparty SOMNIA im Zenith. Im Außenbereich gibt es einige Essensstände, Bars und eine beheizte Raucherlounge.

Silvester feiern im Muffatwerk:

Im Muffatwerk wird es auch heuer wieder bunt zugehen: sowohl drinnen als auch draußen werden verschiedene Musiker auftreten. Natürlich ist auch hier für Essen und Trinken gesorgt.

Im Zenith wird es zum Jahreswechsel eine große Silvesterfeier geben. © Veranstalter

Mit Radio Energy Silvester feiern in der Nachtgalerie:

Wer von den Klängen des Radiosenders Radio Energy nicht genug kriegen kann dürfte hier genau richtig sein. Der Sender veranstaltet in der Nachtgalerie eine Silvesterparty und Getränke gibt es hier bereits ab 1 Euro, so heißt es auf der Website des Veranstalters. In gleich drei Bereichen werden unterschiedliche musikalische Wünsche gespielt.

Silvester-Sause im Club Backstage:

Im Backstage-Club läuft am Silvesterparty alles unter dem Motto „Fuck off 2023“. Wie überall: Besucher können das neue Jahr mit viel Musik starten. Getränke gibt es natürlich auch.



Silvester auf der größten Single-Party im Palais Club verbringen:

Keine Lust allein in 2024 zu starten? Wer hofft, gleich zu Beginn des neuen Jahres seinen Partner zu finden, könnte auf der Single-Party im Palais Club richtig sein.

Silvester in den Rooftop-Bars Münchens verbringen

Wer an Silvester einen guten Blick über München und auf das Feuerwerk haben, aber nicht im Freien frieren möchte, der ist in einer der vielen Rooftop-Bars der Stadt sicher genau richtig. Viele bieten an Silvester ein spezielles Programm. Eintrittskarten müssen Besucher aber auch hier kaufen. Einige der besten Rooftop-Bars an Silvester im Überblick:

Upside East

M‘Uniquo Rooftop Bar

Frau im Mond Bar

