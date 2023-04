Verfolgungsjagd per Luft: Bundespolizei ertappt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Von: Nadja Hoffmann

Die Festnahme in Laim - aus der Sicht des Hubschrauberpiloten. © Bundespolizei

Der Bundespolizei München ist ein Schlag gegen den Vandalismus gelungen: In Laim konnte ein Graffiti-Sprayer festgenommen werden. Hubschrauber-Piloten hatten zuvor seine Flucht von der Luft aus beobachtet.

Für die einen sind Graffitis Kunst, für die anderen nur Schmierereien im öffentlichen Raum. Klar ist: Wer fremde Flächen mit Farbe versieht, macht sich strafbar. Deshalb wurde die Bundespolizei am Sonntag sofort aktiv, als ein Graffiti-Sprayer in Laim entdeckt wurde. Dabei bekamen die Beamten Unterstützung aus der Luft. Mit Erfolg: Der Sprayer konnte auf frischer Tat ertappt werden. Gesehen wurde der Mann zuvor vom Triebfahrzeugführer einer vorbeifahrenden S-Bahn. Der 62-Jährige erkannt die Situation sofort und meldete seine Beobachtungen. Daraufhin hat sich umgehend eine Streife der Bundespolizei zum Bereich Gleisdreieck in Laim aufgemacht. Parallel dazu ist ein Maschine der Fliegerstaffel Oberscheißheim in die Luft gegangen. Eine wichtige Ergänzung. Denn: Als der Sprayer die Bundespolizisten kommen sah, versuchte er zu fliehen. Vom Hubschrauber aus war es dann aber ein Einfaches, seinen Weg zu verfolgen. So konnte ihm auch die Streife am Boden auf den Fersen bleiben. Um kurz nach 16.30 Uhr erfolgte die Festnahme. Bei dem Mann handelt es sich um einen Ungarn ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Schäden durch Vandalismus geht in die Millionen

Am Tatort stellten die Bundespolizisten zahlreiche Beweismittels sicher, darunter die mutmaßlich verwendeten Spraydosen. Der 29-Jährige musste eine Sicherheitsleistung von 600 Euro zahlen, dann kam er auf freien Fuß. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Zahl der Schäden, die jedes Jahr durch Vandalismus in der Stadt entstehen, ist enorm. Allein die MVG geht von mehreren hundert Fällen und einem Schaden von zwei Millionen Euro aus.