Vergewaltigung in Münchner Gemeinschaftsunterkunft: Mann würgt 24-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit

Von: Elisa Buhrke

Im Münchner Westend ist es zu einem brutalen Übergriff gekommen: Ein junger Mann würgte eine Frau bis zur Bewusstlosigkeit und vergewaltigte sie anschließend.

München - Ein Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in München-Schwanthalerhöhe endete am Donnerstagabend (14. Dezember) in einer brutalen Attacke. Ein 21-jähriger Kongolese griff eine 24-jährige Frau aus Tansania an und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit.

Die junge Frau befand sich zur Tatzeit im Zimmer des Angreifers. Im Zuge der Auseinandersetzung eskalierte die Situation und der Mann ging gewaltsam auf die Frau los. Nachdem er sie bewusstlos gewürgt hatte, vollzog er sexuelle Handlungen an ihr, berichtet das Polizeipräsidium München.

Mann vergewaltigt 24-Jährige in München-Westend – sie setzt zuvor Notruf ab

Der junge Mann hat die 24-Jährige in einer Münchner Gemeinschaftsunterkunft vergewaltigt. (Symbolbild) © IMAGO/Sylvio Dittrich

Trotz der bedrohlichen Lage gelang es der 24-Jährigen, einen kurzen Notruf an einen Anwohner abzusetzen. Dieser alarmierte umgehend den Sicherheitsdienst der Unterkunft. Die Sicherheitskräfte eilten zur Hilfe und setzten ihrerseits einen polizeilichen Notruf ab.

Die herbeigerufenen Polizeikräfte konnten den 21-Jährigen ohne Widerstand festnehmen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellen. Ein Ermittlungsrichter ordnete die Untersuchungshaft für den jungen Mann an. Die 24-Jährige musste aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 15, zuständig für Sexualdelikte.

Die Redakteurin hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.

