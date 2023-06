Erbschaftssteuer frisst München: Der Staat kassiert ab, viele Erben müssen verkaufen

Von: Isabel Winklbauer

Die Erbschaftssteuer belastet Münchens Immobilienbesitzer - und befördert den Ausverkauf der Stadt. © All mauritius images

Die Erbschaftssteuer ist seit Monaten ein Wahlkampfthema in Bayern – und man darf annehmen, dass gerade die Münchner da hellhörig werden. Hier, wo Immobilien zigfach teurer sind als in manchen ländlichen Regionen, wird auch entsprechend mehr Erbschaftssteuer fällig.

Mittlerweile haben die Preise ein Niveau erreicht, das den Haus- und Grundbesitzerverein Alarm schlagen lässt. Jeden Monat melden sich hier Hunderte Immobilienbesitzer, weil sie nicht wissen, wie sie ihr Haus für die Nachkommen retten sollen. „Unsere Rechtsberatungen zum Steuer-Erbrecht haben sich vervielfacht“, sagt der Vorsitzende Rudolf Stürzer. Und: „Die Leute sind in heller Aufregung.“ Die Zahl der zum Kauf angebotenen Häuser und Wohnungen ist in München innerhalb eines Jahres um 55 Prozent gestiegen.



Rudolf Stürzer, Vorsitzender der Haus und Grund München © Sigi Jantz

Grund laut Stürzer: die explodierenden Bodenrichtwerte. Mit diesen schießen Erbschafts- und Schenkungssteuer ebenfalls in die Höhe. Oft muss derjenige, der auf diesem Weg ein Haus bekommt, Millionenbeträge zahlen. Geld, das die meisten Erben nicht parat haben. Die aktuellen Freibeträge von 400 000 Euro pro Kind sind nach Meinung vieler Hausbesitzer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Folge: Die Erben müssen verkaufen. Und das bedeutet in der Regel, dass die Mieten in diesen Immobilien steigen. „Denn solche Erbhäuser kaufen keine Privatleute, sondern ausländische gewerbliche Investoren aus den USA, Russland, Asien und von anderswo. Und die erhöhen die Mieten, wie es nur geht“, sagt Stürzer. Letztes Jahr seien 60 Immobilien mit zusammen 2000 Wohnungen der Stadt zum Kauf angeboten worden. „Das ist ein Novum“, so Stürzer, „bisher war der Verkauf an die Stadt eine Notlösung.“ Doch auch die Stadt könne ja nicht alles kaufen, um die Mieten zu retten.

Was die Lage laut Stürzer zusätzlich erschwert, sind die Kredit-Zinsen. „Sie sind von einem auf vier Prozent gestiegen. Wobei viele Erben aufgrund ihres Alters – meist über 60 – sowieso keinen Kredit mehr bekommen, mit dem sie die Steuer abbezahlen könnten.“ Außerdem belaste die angekündigte Zwangsmodernisierung der Heizungen die Immobilienerben.

Fazit: „Unsere Forderungen gehen weit über die Erhöhung der Freibeträge hinaus. Am besten wäre es, Immobilienerbschaften wie Firmenerbschaften zu behandeln. Wer Wohnungen und moderate Mieten sichert, sollte finanziell entlastet werden.“

Michael Rieder wird unentwegt von Investoren angeschrieben, obwohl er nicht verkaufen will. © Oliver Bodmer

„Die Erbschaftssteuer ist spekulativ angetrieben“ Michael Rieder (67) besitzt zusammen mit seiner Schwester ein denkmalgeschütztes Haus in der Oberen Au. Er sagt: „Unser Haus dürfte um die acht Millionen Euro wert sein. Zu viel also, um es in Zehn-Jahres-Häppchen den Erben zu überschreiben. Ich habe zwei, meine Schwester drei Kinder. Wenn die einmal Hunderttausende Erbschaftssteuer zahlen müssen, verkaufen sie. Und dann wäre Schluss mit den Mieten von derzeit 12 Euro pro Quadratmeter. Ich würde gerne ein fairer Vermieter bleiben, mir ist eine harmonische Hausgemeinschaft wichtig. In dem Haus befinden sich acht Mietwohnungen zu je 80 Quadratmeter und drei Gewerbeeinheiten. Das Dachgeschoss kann zu zwei Eigentumswohnungen ausgebaut werden: ein Filet für Investoren. Deren Agenturen fragen mich zwei Mal im Jahr, ob ich verkaufen will, obwohl ich abgelehnt habe.

Man müsste vererbte Immobilien behandeln wie vererbte Firmen: Wer statt Arbeitsplätzen Wohnungen sichert, wird von der Erbschaftssteuer befreit. Oder man sollte die Steuer verwenden, um Heizungen klimagerecht zu modernisieren. Auch sollte die Bewertungsgrundlage anders sein. Der Bodenrichtwert wird ja von den Verkehrswerten im Umfeld bestimmt, ist also spekulativ getrieben. Fair wäre eine Besteuerung auf Grundlage von Mieterträgen.

Um das Gebäude als Mietshaus zu erhalten, planen wir die Gründung einer Familiengesellschaft. In der kann keiner ohne die Zustimmung der anderen verkaufen.“

Wolfgang Mirlach vor dem Haus im Glockenbach, in dem er zwei Wohnungen besitzt © Oliver Bodmer

„Ich will meinem Sohn nicht nur Schulden vererben“ Wolfgang Mirlach (57)erzählt: „Mir gehören zwei Eigentumswohnungen im Glockenbachviertel, die zusammen ungefähr eine Million Euro wert sind. Der eine Mieter zahlt für 45 Quadratmeter 620 Euro, der andere für 65 Quadratmeter 750. Wenn mein Sohn das einmal erbt, ist das nicht zu halten. Ich weiß eigentlich gar nicht, was dann passieren soll. Ich befürchte, dass er die Wohnungen verkaufen müssen wird, um überhaupt nur unser Einfamilienhaus in Sauerlach halten zu können. Auch für dieses wird ja Erbschaftssteuer fällig. Da ich die Wohnungen als Sicherheit für meine Firma brauche, kann ich sie ihm nicht jetzt schon überschreiben. Aber ich will ihm doch nicht nur Schulden vererben!

Seit der Glockenbach ein In-Viertel geworden ist, haben sich hier die Immobilienwerte vervielfacht. Ich habe meiner Schwester 2007 eine unsanierte Wohnung für 244 000 Euro verkauft – die ist jetzt für 660 000 inseriert. Und es geht immer schneller weiter. Ende letzten Jahres hat meine Schwester eine ihrer Wohnungen an einen Mann verkauft, der angeblich selbst einziehen wollte, für 659 000 Euro. Jetzt ist die Wohnung saniert und steht derzeit für 935 000 Euro zum Verkauf.

Dabei hat unser Großvater nach dem Krieg diese Wohnungen gekauft. Unsere Eltern haben mit harter Arbeit die Hypotheken abgearbeitet. Dafür, dass meine Eltern den Buckel krumm gemacht haben, möchte ich für unsere Familie etwas erhalten. Aber wie soll das hier in 20 Jahren aussehen?

Die Zehn-Jahres-Strategie Jedes Elternteil kann jedem Kind 400.000 Euro steuerfrei vererben. Das heißt, dass ein Ehepaar zwei Kindern insgesamt 1,6 Millionen vermachen kann. Ehe- und eingetragene Lebenspartner bekommen 500.000 Euro steuerfrei. Diese Freibeträge können alle zehn Jahre neu genutzt werden. Eine Immobilie im Wert von 2,5 Millionen Euro überschreiben Eltern ihren Nachkommen also am besten binnen drei Jahrzehnten, so fallen für die Erben zuletzt nur Erbschafts- oder Schenkungssteuern auf 100.000 Euro an – und zwar elf Prozent, also 5.500 Euro pro Kind. Das heißt, dass es sich lohnt, schon früh im Leben den Nachlass zu arrangieren.