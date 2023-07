Klima-Aktivisten sorgen für Chaos mitten in der City - Ingenieur klebt sich mit „Zementklebemischung“ fest

Von: Adriano D'Adamo, Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Ein Aktivist der „Letzten Generation“ klebte sich mit einer „Zementklebemischung“ am Stachus fest. © Adriano D‘Adamo

In München findet derzeit eine Demonstration der Klima-Gruppe „Letzte Generation“ statt. Die Aktion findet am Stachus statt, der Bereich ist komplett gesperrt.

Update, 10.16 Uhr: Nachdem der letzte Aktivist von der Fahrbahn getrennt wurde, läuft der Verkehr am Stachus wieder weitesgehend normal. Dennoch kann es weiterhin zu Behinderungen kommen, die Fahrbahn ist jedoch wieder freigegeben.

Update, 9.53 Uhr: Der Aktivist, der sich mit einer „Zementklebemischung“ auf der Straße am Stachus befestigt hatte, hat im Anschluss an die Aktion seine Beweggründe erklärt. Der Umwelt-Ingenieur habe seinen Job aufgegeben, da er „zu viele Fehlzeiten“ auf Grund der Aktionen habe.

Ein Aktivist der „Letzten Generation“ klebte sich mit einer „Zementklebemischung“ am Stachus fest. © Adriano D‘Adamo

Weiter erklärte er: „Söder ist noch schlechter im Einhalten von Klimaschutzgesetzen,“ und richtete sich dabei an die Regierung in Bayern. Wichtig sei jetzt, den Klimaschutz so schnell voranzubringen, dass die Menschheit noch eine „Überlebenschance“ habe, so der Aktivist weiter.

Klima-Aktivisten sorgen für Chaos mitten in der City - Aktivist klebt sich mit „Zementklebemischung“ fest

Update, 9.38 Uhr: Wie die Polizei gegenüber tz.de vor Ort erklärt, wurden zu Beginn der Aktion sechs Personen auf der Fahrbahn festgestellt, die dabei waren, sich auf dem Asphalt festzukleben. Einige von ihnen konnten unmittelbar vor dem Festkleben vom Bereich weggetragen werden, so die Polizei weiter. Parallel fand im Bereich des Stachus eine Demonstration statt, die Aktivisten, die es geschafft hatten, sich auf die Straße zu kleben, wurden dann nach und nach von Einsatzkräften wieder entfernt.

Klima-Aktivisten sorgen für Chaos mitten in der City - Aktivist klebt sich mit „Zementklebemischung“ fest

Eine Person war demnach mit einer „Zementklebemischung“ auf der Straße befestigt. Die Feuerwehr kümmerte sich um das Ablösen der Person. Gegen 9.40 Uhr waren alle Aktivisten dann von der Straße entfernt.

Update, 9.31 Uhr: Wie tz.de vor Ort erfuhr, läuft die Demonstration derzeit noch. Die Einsatzkräfte seien damit beschäftigt, die Aktivisten von der Fahrbahn zu entfernen.

Update, 9.11 Uhr: Die Demonstration der Gruppierung „Letzte Generation“ hat massive Auswirkungen auf den Verkehr im Zentrum von München. Wie ein Blick auf die aktuelle Stau-Lage des Anbieters Google Maps zeigt, ist der Altstadttunnel rund um den Stachus sowie der umliegende Bereich in rot, teilweise in dunkelrot gefärbt, was auf massive Staus und Verkehrsbehinderungen hindeutet. Die Polizei bat bereits am frühen Morgen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Einsatzkräfte lösen die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ von der Fahrbahn am Stachus. © Adriano D‘Adamo

Erstmeldung vom 14. Juli

München - Wie die Polizei mitteilt, findet derzeit eine Demonstration der selbsternannten „Letzten Generation“ am Münchner Stachus statt. Wie die Beamten mitteilen, hat die Aktion gegen 7.45 h begonnen, der Bereich am Stachus ist komplett gesperrt. Autofahrer werden gebeten, die Verkehrsachse weiträumig zu umfahren.

Klima-Kleber blockieren am Freitagmorgen den Stachus - Bereich komplett gesperrt

Die „Letzte Generationen“ hatte für Freitag (14. Juli) Aktionen in ganz Deutschland angekündigt. Dabei will die Klimaschutzgruppe auf ein „besonderes Protestbild“ setzen. Am Freitagmorgen wurde dann seitens der Aktivisten informiert, dass es 36 Sitzblockaden in 26 Städten geben solle.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)



Weitere Informationen in Kürze