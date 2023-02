Mitten in der City: Klima-Kleber blockieren Verkehr in München - dann muss ein Krankenwagen durch

Aktivisten der sogenannten Gruppe „Letzte Generation“ haben den Verkehr in der Münchner Altstadt blockiert. Betroffen war diesmal der Bereich um den Viktualienmarkt.

München - Die Gruppe hatte Aktionen in ganz Deutschland angekündigt, jetzt wird ein Protest in München gemeldet. Am späten Mittag befanden sich sieben Aktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ in der München Altstadt und blockierten den Verkehr. Betroffen war der Altstadtring auf Höhe vom Viktualienmarkt, der Verkehr war hier eingeschränkt.

Mitten in der City: Klima-Kleber blockieren Verkehr in München

Die Polizei hatte den Bereich rund um den Protest abgesperrt. Wie News5 berichtet, musste ein Krankenwagen während einer Einsatzfahrt durch die Blockade fahren, nachdem sich einer der Aktivisten bereits auf die Straße geklebt hatte, er kam demnach ohne größere Probleme durch.

Nachdem die Polizei den Bereich rund um den Protest gesperrt hatte, wurden die Aktivisten nach und nach von der Straße entfernt. Zwei Aktivisten wurden von der Polizei weggetragen, für die anderen mussten Spezialisten ausrücken. Insgesamt ist die Aktion jedoch friedlich abgelaufen.