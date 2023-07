Während Verkehrskontrolle: Mann schlendert zu Mercedes zurück – und gibt Vollgas

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

An der Theresienhöhe stoppte eine Zivilstreife der Polizei den flüchtenden Raser. © Marcus Schlaf

Gerade erst hat eine Verfolgungsjagd ein Todesopfer gefordert. Nun hat schon wieder ein Autofahrer völlig die Nerven verloren. Er stand wohl unter Drogen-Einfluss.

Die Stadt steht noch unter Schock angesichts der Verfolgungsjagd, die in der Nacht zu Montag auf schrecklichste Weise in Neuhausen geendet ist. Ein 18-Jähriger verlor am Leonrodplatz bei einem Unfall an der Tramhaltestelle sein Leben. Nun meldet die Polizei erneut eine Verfolgungsjagd mitten in der Stadt.

Auch am Donnerstag endete diese Verfolgung mit einem Unfall, zwei Beamte wurden leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Gegen den 26-Jährigen aus dem Landkreis wird ermittelt. Er war gegen 23.40 Uhr in der Altstadt, an der Ecke Frauen- und Zwingerstraße, ins Visier einer Polizeistreife geraten. Grund war die auffällige Fahrweise des Mannes, bei dem später ein Drogentest veranlasst worden ist. Während der Verkehrskontrolle ging der 26-Jährige unter einem Vorwand zu seinem Mercedes zurück.

Mit Vollgas über rote Ampel: Polizei stoppt Raser nach Flucht

Dann passierte das Unfassbare: Der Mann konnte einsteigen, das Gaspedal durchdrücken und fliehen. Er raste durch die Stadt und überfuhr laut der Polizei mehrere rote Ampeln. Zum Stehen gebracht wurde er erst an der Baustelle für die neue Rischart-Zentrale. An der Ecke Hans-Fischer-Straße und Theresienhöhe stellte sich eine Zivilstreife dem Mann in den Weg. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem beide Polizisten leichte Verletzungen davontrugen.

Wilde Verfolgungsjagd durch München: Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 089/62163322 bei der Verkehrspolizei zu melden. Die Verfolgungsjagd erinnert an die tragischen Ereignisse von Sonntagnacht. Damals verfolgte die Polizei einen betrunkenen Fahrer. Am Leonrodplatz krachte sein Wagen erst in ein anderes Auto und wurde dann in die Tramhaltestelle geschleudert. Genau an die Stelle, wo eine Gruppe junger Männer stand.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!