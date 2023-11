Großeinsatz am Giesinger Berg: Mann droht mit Messer – Bowling-Gäste dürfen Center nicht verlassen

Von: Martina Williams

Am Giesinger Berg ist es zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Ein Mann hat zwei Beamten mit dem Messer bedroht und ist anschließend in seine Wohnung geflüchtet.

München - Die Gäste des Isar Bowling durften die Anlage nicht mehr verlassen. Anwohner blickten voll Sorge auf das abgesperrte Gelände an der Martin-Luther-Straße in Obergiesing. Hierher sind am Sonntag, 26. November, gegen 13.15 Uhr mehr als zehn Streifenwagen und Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgerückt. Auslöser für den Polizei-Großalarm am Giesinger Berg: ein Mann, der mit einem Messer in der Hand auf einen Polizisten losgehen wollte.

Das SEK hat den Mann, der Polizeibeamte mit einem Messer bedroht hat, inzwischen festgenommen. © Jens Hartmann

Der 43-jährige Münchner war zunächst auf der Straße mit dem Beamten in Streit geraten. Plötzlich hatte er ein Messer in der Hand und bedrohte den Polizisten damit. Im Anschluss drehte er sich auf einmal um und rannte davon – in das Mehrfamilienhaus über dem Bowling-Center. Dort versuchte er offenbar, sich in seiner Wohnung zu verstecken.

Am Giesinger Berg ist es zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. © Jens Hartmann

Mann droht in Obergiesing mit Messer – Gäste dürfen Bowling-Center nicht verlassen

Die Polizei aber war kurz darauf mit einem Großaufgebot vor Ort und riegelte das Areal ab. Etwa zwei Stunden durften die Gäste des Bowling-Centers das Gebäude nicht verlassen. In der Zwischenzeit konnte das SEK die Wohnungstür gewaltsam öffnen. Der 43-Jährige ließ sich festnehmen, verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Grund für den Ausraster ist noch unklar, allerdings habe der 43-Jährige einen geistig verwirrten Eindruck gemacht und sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, so die Polizei. Möglicherweise wird der Mann jetzt in eine entsprechende Klinik eingeliefert.

