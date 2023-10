„Wie im Horror-Film“: Münchner Tatort-Schauspieler bei Unfall schwer verletzt - erstmals spricht er darüber

Von: Andreas Thieme

Schauspieler Konstantin Moreth zeigt das Röntgenbild seiner Knochenbrüche. Im März wurde er in der Schwanthalerstraße von einem Rentner angefahren. © SIGI JANTZ

Er kam gerade von den Proben, als ihn ein Mercedes am Gehweg angefahren hatte: Im März wurde Schauspieler Konstantin Moreth in München schwer verletzt. Exklusiv mit unserer Redaktion besucht er die Unfallstelle und sprach erstmals über die schlimmen Erlebnisse.

München - Die Verkehrsschilder sind abgeknickt, mehrere Autos schwer beschädigt. „Und dazwischen lag ich“, sagt Konstantin Moreth (52). Im März war der beliebte Fernsehschauspieler (u.a. Tatort, Rosenheim Cops) in einen lebensgefährlichen Unfall auf der Theresienhöhe verwickelt. Mit der tz hat er die Stelle noch einmal besucht und sagt: „Ich bin dankbar, dass es mir wieder ganz gut geht. Aber dieser Unfall hätte schlimm ausgehen können.“

Mehrere Knochenbrüche hatte Moreth davon getragen, als ein Rentner auf der Theresienhöhe die Kontrolle über seinen Mercedes verlor. „Das war wie im Horrorfilm“, erinnert sich der Schauspieler. „Für mein Theaterstück ‚Mein lieber Schwan‘ hatten wir in einem Fotoatelier in der Schießstattstraße geprobt, danach wollte ich gegen 16 Uhr zur Hackerbrücke laufen und hatte mich gerade von meinem Regisseur verabschiedet, als es passierte“, erzählt Moreth.

München: Tatort-Schauspieler wird am Bürgersteig angefahren und schwer verletzt

Von der Schwanthalerstraße kam der Rentner angefahren und wollte an der Kreuzung zur Theresienhöhe einparken. Doch am Steuer hat der Mann laut Polizei einen Herzinfarkt erlitten, sein Bein krampfte - und der Fuß blockierte das Gaspedal. Die Folge: Mit voller Wucht wurde Konstantin Moreth am Bürgersteig angefahren und eingeklemmt.

Von dem Mercedes (rechts) wurde Konstantin Moreth angefahren und schwer verletzt © privat

Mit Schrecken denkt er zurück: „Seine Augen waren weit aufgerissen, ich dachte unwillkürlich erst an einen Angriff. Der Wagen rollte dann über meinen linken Fuß.“ Der mittlere Knochen brach und brauchte Monate, um zu heilen - doch Moreth hatte auch Glück: Denn das zweibeinige Verkehrsschild bremste den Mercedes noch etwas ab.

Unfall in München: Konstantin Moreth fordert jetzt Schmerzensgeld

Wohl beim Sturz brach sich der Schauspieler aber auch zwei Rippen. „Ich lag dann in der Lücke zwischen zwei geparkten Autos und dem Mercedes. Im Schock spürte ich zunächst keine Schmerzen.“ Eine Ärztin, die zufällig vorbeikam, kümmerte sich um den verletzten Konstantin Moreth und leistete Erste Hilfe. „Ich bin ihr sehr dankbar“, sagt er. Dass der Mercedes-Fahrer selbst schlimm erkrankt war, erfuhr der Schauspieler erst im Sanka. Von dessen Versicherung fordert er nun Schmerzensgeld.

„3000 Euro Anzahlung habe ich bereits bekommen“, sagt Moreth. Für ihn geht es zudem aber auch um 14 000 Euro Verdienstausfall. Denn verschiedene Drehs und das Theaterstück mussten verlegt werden. „Ich war vier Wochen krankgeschrieben, konnte aber zwei Monate lang nicht wirklich etwas tun.“

In einem Spezialschuh tastete er sich nach dem Unfall zurück in den Alltag. Mittlerweile steht der Schauspieler auch wieder auf der Bühne - in Sendling Ende November etwa im Hoftheater im Stemmerhof. „Ich hatte in meinem Leben vorher noch nie einen Unfall“, sagt Moreth, der noch lange an die bangen Momente auf der Theresienhöhe denken wird. Seine Freude am Job und seine Frau Saskia gaben ihm die Kraft, wieder auf die Beine zu kommen.

