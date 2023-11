Einfahrende U-Bahn – Frau fällt am Bahnsteig in München und wird schwer verletzt

Von: Manuel Rank

Teilen

Eine Frau stürzt vor eine einfahrende U-Bahn. Sie wird lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Sebastian Peters/imago (Symbolbild)

Eine Frau fällt an einem Bahnsteig in München vor die einfahrende U-Bahn und wird schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

München – Eine Frau ist am Bahnsteig der U-Bahnlinie 5 in München gefallen und vor die einfahrende U-Bahn gestürzt. Durch den Unfall wurde die Frau lebensgefährlich verletzt, teilte die Feuerwehr München am Dienstagnachmittag mit.

Demnach sei die Frau am Bahnsteig in Straucheln gekommen und vor die ankommende U5 gestürzt. Das beobachteten den Angaben zufolge mehrere Augenzeugen sowie Mitarbeiter des MVG-Betriebszentrums über die Videobeobachtung. Die Bahn erfasste die Frau und diese wurde in den Sicherheitsraum unter dem Bahnsteig geschleudert. Dort blieb sie bewusstlos liegen, hieß es.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Gestürzte Frau lebensgefährlich verletzt in Münchner Klinik gebracht

Die alarmierten Einsatzkräfte erreichten die Frau über den Sicherheitsraum. Durch den Vorfall sei sie lebensgefährlich verletzt worden. Die Kräfte holten die Frau in eine Schleifkorbtrage und brachten sie auf den Bahnsteig. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht, teilte die Feuerwehr mit.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme konnte die Haltestelle Laimer Platz Feuerwehrangaben zufolge nicht angefahren werden. Das Unfallkommando der Polizei München ermittelt zum genauen Unfallhergang.