Dramatischer Rettungseinsatz in Innenstadt: Rolltreppe klemmt Hand von Fünfjährigem ein

Von: Thomas Wunder

Teilen

Am Montagnachmittag ereignete sich in einem Münchner Modehaus ein schwerer Unfall. Ein Fünfjähriger geriet mit der Hand in die Rolltreppe und musste von der Feuerwehr befreit werden.

München – Ein fünfjähriger Junge wurde bei einem Unfall in einem Modegeschäft in der Münchner Innenstadt schwer verletzt. Aus bisher ungeklärten Gründen wurde die Hand des Fünfjährigen zwischen einer Stufe der Rolltreppe und der Seitenverkleidung eingeklemmt. Das Sicherheitspersonal bemerkte den Unfall und setzte einen Notruf bei der integrierten Leitstelle ab. Die Rettungskräfte konnten das Kind innerhalb weniger Minuten befreien.

Fünfjähriger bei Rolltreppen-Unfall schwer verletzt

Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte der Junge nur unter Einsatz technischer Hilfsmittel aus seiner Notlage befreit werden. Durch gezieltes Setzen von Keilen und mit Hilfe eines sogenannten Nageleisens, einem kleineren Brechwerkzeug, konnten die Einsatzkräfte die Rolltreppenstufe verschieben und die Hand des Kindes innerhalb von zwei Minuten befreien.

Nur mit technischen Hilfsmitteln war es der Feuerwehr möglich, den Jungen zu befreien. © Feuerwehr München / Imago / Wolfgang Maria Weber

Die schwer verletzte Hand des Fünfjährigen wurde vor Ort erstversorgt. Anschließend wurde der Bub mit dem Notarzt in den Schockraum einer Münchner Kinderklinik überstellt.

Kind in Rolltreppe eingeklemmt – Ursachen bisher unklar

Wie die Hand des Kindes in die Rolltreppe geraten ist, ist der Feuerwehr bisher nicht klar. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!