Heftiger Unfall am Weihnachtstag: Münchner Tram kracht in Auto, Fahrer schwer verletzt

Von: Anna Kirschner

Ein 55-jähriger BMW-Fahrer erleidet einen Notfall am Steuer und kollidiert mit einer Tram. Die Rettungskräfte kämpfen um sein Leben.

München – Am ersten Weihnachtsfeiertag ereignete sich ein schwerer Unfall in der Arnulfstraße in München. Ein 55-jähriger BMW-Fahrer kollidierte mit einer Trambahn.

Der Mann war mit seiner Beifahrerin gegen 14.50 Uhr stadtauswärts unterwegs, als er unerwartet eine „schwere internistische Erkrankung“ erlitt, wie es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr München heißt. Zur gleichen Zeit fuhr eine Tram in dieselbe Richtung. Der plötzlich erkrankte Fahrer verlor die Kontrolle über seinen BMW und stieß mit der Fahrerseite gegen die Tram.

Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags ist in der Ludwigsvorstadt ein 55-jähriger Fahrer eines BMW mit einer Trambahn zusammengeprallt. © Feuerwehr München/Screenshot/X

Autofahrer schwer verletzt in Klinik gebracht nach Zusammenstoß mit Tram

Trotz sofortiger Gefahrenbremsung der Tramfahrerin konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Glücklicherweise blieben die Beifahrerin des BMW, die Tramfahrerin und alle Tram-Insassen unverletzt. Der BMW-Fahrer jedoch wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehr musste mit hydraulischen Rettungsgeräten zwei Türen des BMW entfernen, um den Mann zu befreien. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde er mit schweren Verletzungen in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Während der Rettungsaktion und der Unfallaufnahme war der betroffene Bereich für etwa eine Stunde für den Verkehr gesperrt. Die Beifahrerin des BMW und die Tramfahrerin wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar und kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. (anki)

