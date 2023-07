Illegales Autorennen in München: Auto rast in Fußgänger – 18-Jähriger schwer verletzt

Von: Manuel Rank

In der Riesenfeldstraße lieferten sich zwei Jugendliche mutmaßlich eine gefährliche Mutprobe. Ein 18-jähriger Zuschauer wurde dabei verletzt. © picture alliance/dpa | Matthias Strauß

Bei einem illegalen Autorennen in München ist ein 18-jähriger Zuschauer durch einen Zusammenstoß schwer verletzt worden.

Milbertshofen – Am Montagabend (03.07) wurde die Polizei per Notruf über einen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten in der Riesenfeldstraße informiert. Eine Person soll durch den Unfall verletzt worden sein. Sofort machten sich mehrere Streifen auf den Weg zum Unfallort.

Als die Beamten ankamen, trafen sie auf eine Gruppe von Jugendlichen. Dem Zusammenstoß vorausgegangen war den Angaben nach ein illegales Autorennen. Zwei 17-Jährigen seien mehrere Male aufeinander zugefahren. Und dann – kurz vor der Kollision – ausgewichen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Illegales Autorennen in der Riesenfeldstraße: 18-jähriger Zuschauer verletzt

Als mutmaßliche Mutprobe waren die jungen Männer so lange wie möglich aufeinander zugerast, um erst kurz vor einem Zusammenstoß zu bremsen oder auszuweichen, so der derzeitige Ermittlungsstand. Mehrere zu den Fahrern gehörende Personen befanden sich auf der Straße nahe der Leitplanke und beobachteten das illegale Autorennen.

Beim letzten Ausweichmanöver nach links sei einer der 17-Jährigen aus Fürstenfeldbruck gegen einen 18-jährigen Münchner aus der Zuschauergruppe am Fahrbahnrand gefahren. Dieser erlitt durch den Zusammenstoß eine schwere Beinverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen seien nicht verletzt worden, hieß es. Die restlichen Zuschauenden konnten sich den Angaben nach durch einen Sprung noch rechtzeitig hinter eine Leitplanke retten.

Mietautos: Wie konnten die 17-Jährigen an die Fahrzeuge kommen?

Das Auto und die Leitplanke wurden leicht beschädigt, der zweite Fahrzeug blieb unbeschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Autos der beiden 17-Jährigen seien jeweils Mietfahrzeuge gewesen. Wie die beiden Fahrer an die Wagen gekommen waren, blieb bislang unklar. Gegen die beiden Jugendlichen werde nun wegen mehrerer Vergehen ermittelt, hieß es. Auch vergangenen Monat lieferten sich im Süden von München mehrere Beteiligte ein illegales Autorennen; verletzt wurde dabei niemand.

