Auf Steig ausgerutscht: Münchner stürzt in Tirol 60 Meter in die Tiefe

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Er stürzte 60 Meter ab, überschlug sich mehrfach und blieb an einem Baum liegen. Ein Münchner überlebte einen Bergunfall in Tirol schwer verletzt.

München/Innsbruck - Ein Bergwanderer aus München ist am Samstag, 30. September, beim Abstieg vom gut 2500 Meter hohen Hohen Gabesittenhang in Tirol abgestürzt. Der 50-Jährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt.

Münchner stürzt in Tirol 60 Meter in die Tiefe - Mann schwer verletzt

Wie die Polizei Innsbruck mitteilte, war der Münchner auf einem steilen, ausgesetzten Steig in einem Wiesenhang ausgerutscht. Dabei sei er rund 60 Meter tief abgestürzt, habe sich mehrfach überschlagen und sei schließlich bei einem Baum liegen geblieben.

Seine zwei Begleiterinnen konnten nicht zu dem Verunglückten absteigen und alarmierten die Rettung. Per Hubschrauber wurde der Schwerverletzte mit einem Tau geborgen und ins Krankenhaus Lienz geflogen, wie es weiter heißt.

In Tirol ist ein Bergwanderer aus München abgestürzt (Symbolbild). © IMAGO / Ulrich Wagner

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Bergwacht auch in Bayern im Dauereinsatz

In Bayern musste die Bergwacht ebenfalls zu mehreren Einsätzen ausrücken. So war am Donnerstag ein Mann am Watzmann abgestürzt und schwer verletzt worden. Sein Sohn erlitt ebenfalls eine Verletzung am Bein. Beide wurden per Helikopter ausgeflogen. Schon tags zuvor musste ein Heli zwei erschöpfte Urlauber aus Nordrhein-Westfalen vom Watzmann holen. (kam/dpa)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.