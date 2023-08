Trambahn kollidiert mit italienischem Reisebus: Neun Personen verletzt

Von: Miriam Haberhauer

In der Maxvorstadt stieß eine Trambahn mit einem Reisebus zusammen. 35 Jugendliche aus Italien waren damit auf einem Tagesausflug.

München – Der Unfall ereignete sich bereits am Samstagmorgen, 5. August, 10.50 Uhr, im Kreuzungsbereich der Barerstraße und Gabelsbergerstraße. Der 38-jährige Busfahrer wollte nach links in die Gabelsbergerstraße abbiegen, als zeitgleich ein 58-jähriger Trambahnführer mit einer Straßenbahn der Linie 28 auf der Barerstraße stadtauswärts fuhr.

Italiener auf Tagesausflug – Unfall in der Maxvorstadt

Trotz der eingeleiteten Notbremsung der Tram kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei prallte die Straßenbahn mit der Front gegen die rechte hintere Seite des Busses. Durch den Zusammenstoß zersplitterten sowohl die Frontscheibe der Straßenbahn als auch eine Seitenscheibe des Reisebusses.

Der Reisebus war mit 35 Jugendlichen und sechs Begleitpersonen aus Italien besetzt, die sich auf einem Tagesausflug befanden. Da die genaue Anzahl der Betroffenen zunächst unklar war, rückten Feuerwehr- und Rettungskräften mit einem Großaufgebot an.

Der Reisebus war noch dem Unfall nicht mehr fahrtauglich – Die Jugendlichen warteten in einem Café auf Ersatz. © Berufsfeuerwehr München

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Bei dem Unfall wurden sechs Jugendliche im Reisebus, sowie drei Fahrgäste in der Tram leicht verletzt. Die Betroffenen wurden noch vor Ort behandelt, ein Transport zur Klinik war nicht erforderlich. Einsatzkräfte der Feuerwehr München übernahmen nach einer Erstversorgung der Verletzten die Absicherung der Unfallstelle sowie das Reinigen der Fahrbahn von Fahrzeugteilen.

Reisebus nicht mehr fahrtauglich – Unfallursache wird ermittelt

Der Reisebus war durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrtauglich, das betroffene Reiseunternehmen organisierte der Gruppe einen Ersatzbus. Die Jugendlichen fanden in der Zwischenzeit in einem Café in der Pinakothek der Moderne vorübergehend einen Unterschlupf. Die Straßenbahn wurde von Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe ins Trambahndepot zur Reparatur gebracht.

Die Scheiben von Bus und Tram wurden durch den Zusammenstoß zerstört. © Berufsfeuerwehr München

Zur Klärung der genauen Unfallursache hat das Unfallkommando der Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene konnte noch nicht beziffert werden.

