„Es ist erschütternd“: Verletzte Tauben in Parkhaus - Stadträte fordern Verwaltung zum Handeln auf

Von: Sascha Karowski

In Ramersdorf verletzen sich offenbar Tauben in einem Parkhaus. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die Stadt soll Tauben in einem Parkhaus in Ramersdorf besser schützen. Das fordern ÖDP und München-Liste. Offenbar gab es bereits verletzte Tiere.

München - In einem Parkhaus der Gewofag in der Bad-Schachener-Straße 43 in Ramersdorf werden offenbar immer wieder Tauben verletzt. Die Fraktion von ÖDP und München-Liste fordert nun das Rathaus und OB Dieter Reiter (SPD) zum Handeln auf.

Blutspuren an den Netzen: In Ramersdorf verletzen sich offenbar Tauben in einem Parkhaus

Laut Pressemitteilung sorgten sich Tierschützer seit Wochen um verletzte und hungernde Tauben in dem Parkhaus. Die dort angebrachten Vergrämungsnetze hätten sich als unzureichende Lösung erwiesen und führten zu schweren Verletzungen bei den Tieren. Nachdem bereits im Mai mehrere Tauben in den Netzen eingeschlossen worden seien, seien nun an den Netzen Blutspuren aufgetreten.



Das Bündnis Bayerischer Tierschutzorganisationen, der Verein Stadttauben München und die Stadträtevon ÖDP und München-Liste hätten die Verantwortlichen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewofag bereits im Mai kontaktiert und auf die Problematik hingewiesen. Dies habe zwar zur Freilassung der gefangenen Tauben geführt, jedoch habe es die Gewofag versäumt, die Netze angemessen zu verbessern. Noch immer gebe es kein tragfähiges, tierwohlgerechtes Konzept.



Verletzte Tauben in Parkhaus: „Das Tierleid an der Bad-Schachener-Straße muss dringend beendet werden“

„Das Tierleid an der Bad-Schachener-Straße muss dringend beendet werden“, sagt ÖDP-Chef Tobias Ruff. Die Vergrämungsnetze seien offensichtlich nicht geeignet, die Taubenpopulation auf tierschutzgerechte Weise zu regulieren. „Es ist erschütternd, dass trotz Zusagen seitens der Gewofag keine nachhaltigen Maßnahmen ergriffen wurden, um die Tauben vor Verletzungen zu schützen.“