Mitten in der City: Meute versucht, Gefangenen aus Transporter auf dem Weg zur JVA zu befreien

Von: Frederic Rist

Das Polizeipräsidium München ist mit einem weiteren Drogen-Skandal aus den eignen Kreisen konfrontiert. © dpa/Peter Kneffel

Ein waghalsiger Befreiungsversuch eines Gefangenentransporters in der Münchner Altstadt führte zu einer Verfolgungsjagd und der Festnahme mehrerer Verdächtiger.

München – In der Münchner Altstadt spielte sich am Dienstagnachmittag, 17. Oktober, ein dramatischer Vorfall ab. Ein Gefangenentransporter, der mehrere Inhaftierte von dem Polizeipräsidium München in eine Justizvollzugsanstalt transportieren sollte, geriet ins Visier einer aufgebrachten Menschenmenge. Gegen 16:00 Uhr verließ der Transporter das Polizeipräsidium und bog auf die Löwengrube ab. Dort wurde er von einer größeren Personengruppe umkreist, die die Szene mit Mobiltelefonen filmte.

Angriff auf Gefangenentransporter: Verfolgungsjagd und Festnahmen

Um die Weiterfahrt nicht zu gefährden, setzte der Transporter seine Fahrt mit eingeschaltetem Sondersignal fort. Die Situation eskalierte jedoch, als eine Person aus der Gruppe auf das Heck des Fahrzeugs einschlug. Der Vorfall löste eine Verfolgungsjagd aus, die erst am Promenadeplatz endete. Erst kürzlich gab es in Stadt einen größeren Polizeieinsatz wegen eines offen getragenen Spielzeuggewehrs.

Drei Tatverdächtige aus der aufgebrachten Personengruppe wurden schließlich von den herbeigerufenen Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen. Ein vierter Tatverdächtiger, ein 19-jähriger Mann, versuchte zu flüchten, wurde aber von den Polizeibeamten gestellt. Dabei kam es zu einer Widerstandshandlung des Flüchtenden.

Einhandmesser, Betäubungsmittel und Videomaterial: Polizei stellt Beweismittel sicher

Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen konnten weitere Beweismittel sichergestellt werden. Bei einem 25-jährigen Verdächtigen wurde ein Einhandmesser entdeckt, bei einem 19-jährigen Verdächtigen wurden Betäubungsmittel gefunden. Ein Mobiltelefon, auf dem Teile des Vorfalls aufgezeichnet wurden, diente ebenfalls als Beweismittel und wurde sichergestellt. Die Polizei hat kürzlich einen 17-Jährigen wegen versuchten Mordes verhaftet.

Bei dem Vorfall wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die drei Tatverdächtigen wurden ebenfalls leicht verletzt. Hintergrund der riskanten Aktion ist die Bekanntschaft der Tatverdächtigen mit einem der Insassen des Gefangenentransporters. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter Gefangenenbefreiung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und Bedrohung.

