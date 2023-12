Am Ammersee verschwunden: Münchner seit mehreren Tagen vermisst – Markanter Polizei-Hinweis

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

Die Polizei sucht seit Tagen nach einem vermissten Mann aus München. Er gilt als sehr zuverlässig. Wer kann Hinweise geben?

München - Ein Münchner war am Dienstag, 12. Dezember, mit einer Begleitung in Herrsching am Ammsersee spazieren. Gegen 15.30 Uhr setze er sich im Bereich der Seestraße am Seeufer auf eine Bank. „Als die Begleitung sich kurze Zeit von ihm entfernt hatte, war dieser nicht mehr im Nahbereich anzutreffen“, so die Polizei. Bisher sei er auch nicht in seine Wohnung in Untergiesing zurückgekehrt.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Mann aus Münchnen verschwindet beim Spaziergang am Ammersee

Die Begleitung verständigte nach einigen Stunden die Polizei. Sämtliche Suchmaßnahmen vor Ort führten aber nicht zum Auffinden des vermissten Münchners. Der 70-Jährige wird als sehr zuverlässig beschrieben, er „könnte sich aufgrund einer kognitiven Erkrankung sowie benötigten Medikamenten in hilfloser Lage befinden“, berichtet die Polizei.

Ein Münchner wird seit dem 12. Dezember vermisst. © Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk / Polizei München (Collage: Merkur.de)

Die Polizei hat eine Beschreibung des Vermissten herausgegeben. Dabei fällt auch ein markanter Hinweis ins Auge: Der Gesuchte bewegt sich in gebückter Haltung.

So wird der vermisste Münchner beschrieben

190 cm groß

korpulente Figur

grau-blonde lichte Haare

bewegt sich in gebückter Haltung

Die Polizei fragt: „Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Seestraße in Herrsching Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?“ Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Münchner Polizei, Kommissariat 14, unter der Nummer 089/2910-0 melden. Hinweise nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (kam)

Highlights der Isar-Metropole: Münchens bekannteste Sehenswürdigkeiten und ihre Vorzüge Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.