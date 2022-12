Vermisstenfälle beschäftigen München - noch fehlt jede Spur

Von: Phillip Plesch

Verschwunden: Von Vanessa Huber fehlt jede Spur. © Polizei

Die Polizei steht vor großen Rätseln: Wo sind die drei in München vermisst gemeldeten Frauen? Die Suchen laufen weiter - so wie die Hoffnung auf Hinweise.

Die Suche läuft – und sie geht weiter: Ganz München rätselt aktuell über zwei Vermisstenfälle: Da ist zunächst Vanessa Huber, die seit Anfang November verschwunden ist – und da sind die beiden Zwillinge Silvana und Nadezhda K., die von ihren Eltern Ende November das letzte Mal gesehen wurden. In beiden Fällen ist jedoch die entscheidende Frage: Wo sind sie?

Eine Antwort darauf gibt es bisher nicht. Im Fall von Vanessa Huber kann man aber immerhin schon ein paar Stellen ausschließen, an denen sie nicht ist. Immerhin hatten Beamte der Münchner Polizei tagelang den Fasanenpark in Unterhaching sowie das Gebüsch entlang der S-Bahn abgesucht. Auch Taucher waren im Einsatz, um kleine Tümpel und Weiher zu untersuchen. Bisher fehlt jedoch jede Spur von der 39-Jährigen.

Zuletzt gesehen wurde sie am 5. November im Norma-Supermarkt an der Münchner Straße in Unterhaching. Das war um 16.40 Uhr. Zwei Tage später meldete sie ihr Ehemann als vermisst. Steckt ein Gewaltverbrechen dahinter? Hat sie sich etwas angetan? Oder wollte sie ihrem alten Leben entschwinden? „Es sind weiter alle Richtungen offen“, sagt Werner Kraus, Sprecher der Münchner Polizei.

Vermisste in München: Bisher fehlt von den drei Frauen jede Spur

Er bestätigt auf Nachfrage, dass die Suchmaßnahmen noch nicht eingestellt wurden. Witterungsbedingt pausieren sie aktuell aber. Sobald der Schnee geschmolzen ist, sollen im Süden Münchens aber wieder Drohnen kreisen und den Bereich weiter absuchen. Solange nicht alles unter die Lupe genommen wurde, können immer noch Spuren auftauchen. Wer etwas gesehen hat, oder sonst Hilfreiches zu dem Vermisstenfall beitragen kann, kann sich bei der Polizei unter Tel.: 089/29 100 melden. Bisher sind zehn Hinweise eingegangen, die aber nicht weitergeholfen haben.

20 Hinweise aus ganz Deutschland gibt es im Zusammenhang mit den vermissten Zwillingsschwestern Silvana und Nadezhda K. (15). Eine heiße Spur war aber noch nicht dabei. Der Unterschied zu Vanessa Huber: Die Polizei geht davon aus, dass die beiden selbst gegangen sind. Die Hintergründe sind aber völlig unklar.

Vermisst: Silvana und Nadezhda K. sind Ende November wohl von daheim abgehauen. © Polizei

Zuletzt wurden die beiden Mädchen am 24. November gegen 22 Uhr in der elterlichen Wohnung in der Altstadt gesehen. Am Freitagmorgen waren sie dann weg – ohne einen Hinweis zu hinterlassen. Die Eltern können sich das Verschwinden bis heute nicht erklären. „Wir wissen immer noch nichts und warten auf Antworten der Polizei“, sagt die Mutter der beiden. Seitdem sie verschwunden sind, gab es keinerlei Kontakt. „Uns geht es nicht gut. Unsere Kinder sind nicht da, und wir wissen nicht, wo sie sind“, sagt die Mama. Über einen möglichen Aufenthaltsort hat auch die Polizei noch keine Erkenntnisse. Hinweise an Tel.: 089/ 29 100.