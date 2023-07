Schließung von Galeria Kaufhof am Hauptbahnhof: München will Mitarbeitern neue Jobs vermitteln

Von: Sascha Karowski

Teilen

Die Stadt München hat bereits mehreren Mitarbeitern von Galeria-Kaufhof-Karstadt Jobs vermittelt, nachdem die Schließungspläne der Filiale am Hauptbahnhof bekannt geworden waren.

München - Nach der Schließung der Galeria-Kaufhof-Filiale am Hauptbahnhof bemüht sich Münchens Personalreferat darum, den rund 220 Mitarbeitern neue Jobs zu vermitteln, darunter auch bei der Stadt selbst. Das geht aus einer Antwort von Referent Andreas Mickisch (SPD) auf einen Antrag der ÖDP hervor.

Galeria-Insolvenz: Die Stadt München suchte bereits früh das Gespräch mit Betriebsrat und Filial-Führung

Bereits am 17. März nach Bekanntwerden der Schließungspläne habe das Referat mit dem Betriebsrat Kontakt aufgenommen, am 23. März auch mit der Geschäftsführung der Filiale. Am 6. April habe es erste Gespräche über grundlegende Rahmenbedingungen einer Beschäftigung wie Vorqualifikation, Berufsausbildung, Studienabschlüsse und Berufserfahrung gegeben.

„Da wir in diesem Gespräch den Hinweis erhielten, dass auch schon andere Arbeitgeber, vor allem aus den Bereichen Einzelhandel und Verkehrswesen, vorstellig geworden waren, wurde als nächster Schritt vereinbart, zeitnah Info-Veranstaltungen für die Mitarbeiter durchzuführen“, heißt es in dem Schreiben.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Filial-Schließung am Hauptbahnhof: 75 von 220 Mitarbeitern suchten das Gespräch mit der Stadt München

Diese fanden am 10. Mai statt, 75 ehemalige Mitarbeiter der Kaufhof-Filiale am Hauptbahnhof seien gekommen. Sieben Bewerbungen gingen anschließend an das Kreisverwaltungsreferat für die Kommunale Verkehrsüberwachung, elf an die Stadtkämmerei.

Mitarbeiter von Galeria-Karstadt-Kaufhof hatten gegen die Filial-Schließungen protestiert © -

Sechs Bewerbungen konnten für das Gesundheitsreferat gewonnen werden, drei Kaufhof-Mitarbeiter sind für eine Beschäftigung bei der Branddirektion vorgemerkt, zwei wurden an das Referat für Bildung und Sport weitergeleitet. Und eine Bewerberin arbeitet künftig im Baureferat.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.