VerNETZt: Diese Start-Ups unterstützt M-net 2023

M-Net stellt regionalen Gründerinnen und Gründern sein NETZwerk zur Verfügung. © M-net

Menschen aus München durch das Netz der Stadt verbinden: Das schafft M-net mit dem Glasfaser-Internet. Verbinden möchte M-net auch die regionalen Start-Ups im Münchner Umland.

Nach dem Motto „Wir für hier“ bietet der Telekommunikationsanbieter kreativen Businessköpfen etwas Besonderes an: Für die große Hoffnung der Zukunft – die regionalen Gründerinnen und Gründer – stellt M-net als etabliertes Unternehmen sein NETZwerk zur Verfügung. Warum? M-net hat es sich zur Mission gemacht, junge Unternehmen auf dem steinigen Weg nach oben mit ihren Möglichkeiten zu unterstützen. Start-Ups fehlt es in der Gründungsphase vor allem an einem: Geld. Die finanziellen Mittel für Marketingzwecke in jungen Unternehmen sind meistens begrenzt. Und da kommt M-net ins Spiel! Auf allen hauseigenen Social-Media-Kanälen, über Social Ads, im Radio und in der Zeitung werden multimedial die Visionen und Produkte von vier ausgewählten Gründern und Inhaberinnen präsentiert.

„2022 wurde die Aktion bereits erfolgreich gestartet. Nun gehen wir in Runde zwei. Von uns für euer Netz der Stadt!“, so M-net. Doch jetzt sind Sie an der Reihe: Vom 16.05.2023 bis zum 22.05.2023 kann jeder via Social Media für sein Favoriten-Start-Up abstimmen. Der Start-Up-Gewinner dieser Abstimmung darf sich über eine Radio-Kampagne freuen, um die Werbetrommel für das eigene Start-Up zu rühren. Stimmen Sie für Ihren Favoriten auf dem Instagram-Profil von M-net ab.

Zu den Start-Ups:

nearBees:

Gemeinsam für die Bienen: Schon im Kleinen kann sich jeder für mehr Bienen und Artenvielfalt in der Natur einsetzen. Vom Löffel Honig über die Adoption von Bienen und insektenfreundlichem Saatgut bis hin zu Patenschaften und Honiggeschenken für Unternehmen: Mit jedem nearBees Produkt unterstützt man deutschlandweit Imkerinnen und Imker. Alle Käufer leisten so einen aktiven Beitrag zur Rettung der Bienen.

Crystal Flow:

Crystal Flow steht für ein aufregendes und nachhaltiges Lebensgefühl, inspiriert vom Meer und der Natur. Crystal Flow ist nicht nur eine Sportbekleidungsmarke, sondern ein Lifestyle. Die mittlerweile deutsche Herstellung der Produkte ist fair, die italienische Faser ECONYL ist zu 100 Prozent recycelt. Funktionale Sportbekleidung von und für selbstbewusste, abenteuerlustige Frauen mit Leidenschaft.

Forrest & Love:

Seit 2019 entwirft Forrest & Love luxuriöse und nachhaltige Kreationen aus reinem Kupfer, welche von Kunsthandwerkern traditionell handgefertigt werden, recyclebar sind und vitalisierende Vorteile bieten. Handarbeit statt Massenproduktion, Tradition statt Trend und Nachhaltigkeit statt Fast Fashion – das sind die Werte, die das Münchner Start-Up ausmachen.

Gusteco:

GUSTECO ist ein Münchner Online-Shop, in dem ausschließlich nachhaltige, umweltfreundliche und fair gehandelte Produkte angeboten werden. Die drei Gründerinnen möchten den Zugang zu nachhaltigen Produkten erleichtern, ganz nach dem Vorsatz: „Online Shopping – Fair und einfach“. Bei GUSTECO reicht das Angebot von Zedernüssen über Faszienrollen bis hin zu Sprossenschalen.

